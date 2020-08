Trump zvažuje zákaz vstupu do země Američanům s koronavirem

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zavedení nových pravidel pro vstup do USA, podle nichž by do země nemohli vstoupit američtí občané a lidé s trvalým pobytem ve Spojených státech, u nichž získají příslušníci pohraniční stráže podezření, že jsou nakaženi koronavirem.

Napsal to list The New York Times, jemuž se podařilo dostat k návrhu takového opatření, který je nyní v připomínkovém řízení.

Trump dosud zavedl zákaz vstupu do USA pro řadu cizinců kvůli obavám ze zavlečení viru do USA. Z těchto pravidel však mají výjimku Američané cestující ze zahraničí a lidé s trvalým pobytem ve Spojených státech.

Na základě navrhovaného opatření by mohli pohraničníci zamezit ve vstupu do země americkým občanům, u nichž se "odůvodněně obávají, že by takový jedinec mohl být vystaven nebo je infikován nakažlivou nemocí". Podle odůvodnění návrhu nařízení by však úřady k zákazu vstupu do země přikročily jen ve výjimečných případech, přičemž není jasné, jak dlouho by člověk po zákazu musel zůstat mimo USA.

Vláda zdůvodňuje zvažované opatření rozšířením koronaviru v Mexiku, se kterým USA sdílí svou jižní hranici. Tamní nemocnice jsou podle USA přetížené a řada Američanů žijících v zahraničí proto kvůli zdravotní péči míří zpět do Spojených států.

Trumpem zvažovaný zákaz zřejmě příliš nepomůže v boji s pandemií

Návrh se setkal s kritikou některých odborníků. "Zakazovat Američanům vstup do Spojených států odporuje ústavě," řekl Omar Jadwat z mocné nevládní Americké unie občanských práv (ACLU). "Trumpova administrativa zavádí jeden hraniční zákaz za druhým - naposledy pro děti a azylanty - a využívá covidu-19 jako záminky, zatímco naprosto propadá ve snaze dostat virus pod kontrolu v USA. Zvažovaný příkaz by byl další vážnou chybou v roce, kdy se jich stalo už příliš mnoho," dodal.

Podle dalších expertů by zase Trumpem zvažovaný zákaz zřejmě příliš nepomohl v boji s pandemií v USA. Ve Spojených státech, které zaregistrovaly již přes pět milionů pozitivních nálezů na koronavirus, což je zdaleka nejvíce na světě, se již SARS-CoV-2 na mnoha místech nekontrolovatelně šíří a riziko nových ohnisek vzniklých zavlečením viru z Mexika tak není urgentní.

Trump, který již od své volební kampaně z roku 2016 hlásá tvrdý postoj vůči imigraci do USA, využil šíření covidu-19 k zavedení řady restrikcí na hranicích. Již dříve v podstatě pozastavil americký azylový proces a nařídil okamžitou deportaci téměř všech utečenců, které zachytí američtí pohraničníci. Dočasně rovněž pozastavil vydávání nových povolení k trvalému pobytu, takzvaných zelených karet, a řady víz, které umožňují cizincům pracovat v USA.

Podle listu The Washington Post se přitom snaží vykreslováním Mexika jako zdravotního rizika prosazovat svůj projekt hraniční zdi, která je jedním z jeho hlavních předvolebních slibů.