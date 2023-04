Trumpa čeká úvodní jednání u soudu v New Yorku

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump přiletěl do New Yorku, kde si má dnes u soudu vyslechnout obžalobu spojenou s "platbami za mlčení" před prezidentskou volbou v roce 2016. Newyorské úřady kvůli bezprecedentnímu soudnímu jednání zavádí mimořádná bezpečnostní opatření a varují potenciální demonstranty. Trumpovi právníci mezitím žádají, aby v soudní síni nebylo možné pořizovat video ani fotit.

Šéf Bílého domu z let 2017 až 2021 je prvním trestně stíhaným prezidentem či exprezidentem v dějinách USA. Vinu v dané kauze, která se týká plateb údajným milenkám, odmítá, přičemž podle jeho právníků s tímto stanoviskem vystoupí také u soudu. Soudní jednání, kde budou oznámena obvinění, je v budově na Manhattanu na programu v úterý od 14:15 místního času (20:15 SELČ), příchod obviněného se čeká asi o tři hodiny dříve.

Trump do New Yorku, který byl po většinu života jeho domovem, dorazil z Floridy, kam se odstěhoval po odchodu z prezidentské funkce. Podle amerických médií jej na cestě soukromým tryskáčem z Palm Beach doprovázelo několik poradců a také syn Eric. Ten v příspěvku na twitteru ukázal, jak na televizi v letadle sleduje přímý přenos odletu, který přenášelo vícero amerických stanic.

Exprezidentovi obhájci mezitím požádali soudce Juana Merchana, aby v úterý v soudní síni zakázal pořizování audiozáznamů i videí. Opačný postup by podle jejich žádosti ještě zhoršil "takřka cirkusovou atmosféru" kolem daného případu a podkopal "dekorum" soudní procedury. Rozhodnutí v této věci by mohlo padnout ještě do konce dne. Kamery většinou v newyorských soudních síních povoleny nebývají, skupina médií však požádala Merchana o udělení výjimky, napsal list The New York Times.

Bezpečnostní složky den před historickým soudním jednáním uváděly, že nezaznamenaly signály o hrozbě výraznějších nepokojů. Newyorská policie se však připravovala na protesty. Vztyčila kovové bariéry kolem mrakodrapu Trump Tower na Manhattanu, kde Trump hodlá strávit dnešní noc, a zablokovala také některé ulice poblíž budovy zdejšího soudu.

Newyorský starosta a bývalý policista Eric Adams prohlásil, že úřady nedovolí žádné "násilí a vandalismus" a že případní výtržníci budou stíháni. "New York je náš domov, ne nějaké hřiště pro váš nemístný hněv," citovala jej agentura AP.

Skupina Trumpových podporovatelů svolala na úterý poblíž soudu na Manhattanu manifestaci a účast slíbila i republikánská kongresmanka Marjorie Taylorová Greeneová. Dnešní Trumpův přesun z Floridy sledovaly na vlastní oči desítky jeho fanoušků s vlajkami a transparenty, jednak ve floridském Palm Beach a později u newyorské Trump Tower. Exprezident jim při příchodu do budovy zamával.

Na své sociální síti Truth Social předtím pokračoval v ostrých prohlášeních, když mimo jiné napsal, že "naše kdysi skvělá země jde do pekel". Trump trestní obvinění vznesená po vyšetřování manhattanské prokuratury označuje za politicky motivovaná a vyzval své stoupence, aby kvůli nim vyšli do ulic. Jeho tým se podle médií domnívá, že mu vývoj může pomoci v předvolební kampani, kterou nedávno zahájil ve snaze zajistit si znovuzvolení v roce 2024. Dnes uvedl, že volební štáb vysbíral za tři dny od čtvrteční zprávy o obvinění sedm milionů dolarů (150 milionů Kč).

Z čeho přesně je bývalá hlava státu obviněná, stále není jasné. Trestní stíhání nicméně souvisí s platbami, které těsně před volbami roku 2016 od Trumpových spojenců dostaly dvě ženy, které tvrdily, že měly s tehdejším kandidátem intimní styk. Jeden z hlavních aktérů kauzy a bývalý Trumpův právník Michael Cohen byl v této souvislosti odsouzen mimo jiné za porušení pravidel financování politických kampaní a v případě exprezidenta se nyní čeká obžaloba z falšování podnikatelských záznamů.