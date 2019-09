Trumpovi právníci chtějí zablokovat vydání jeho daňových přiznání

Advokáti Donalda Trumpa chtějí, aby newyorský federální soud zamezil vydání finanční dokumentace prezidenta a jeho firmy, o kterou požádal newyorský prokurátor Cyrus Vance. Informovala o tom agentura, podle které se tak otevřela nová fronta v právní bitvě o Trumpova daňová přiznání.

Prokurátor Vance si od firmy Mazars, která zpracovávala účetnictví pro Trumpa osobně i jeho společnost Trump Organization, vyžádal mimo jiné daňová přiznání za posledních osm let.

Vance chce podle The New York Times prověřit podezření, že ve finančních výkazech ukryla Trump Organization platby pro pornohvězdu Stormy Daniels a modelku Karen McDougalovou v kolonce "výdaje na právní služby". Falšování účetních dokumentů je podle zákonů státu New York trestný čin.

Trumpův právník Jay Sekulow ve čtvrtek řekl, že cílem žaloby je "vypořádat se s významnými ústavními problémy, které jsou v tomto případě ve hře".

Agentura čtvrteční krok označila za otevření nové "fronty" v Trumpově právní bitvě, jejímž cílem je zabránit zveřejnění jeho daňových přiznání. Nahlédnout do finančních dokumentů prezidentovy účetní firmy Mazars chtějí již delší dobu také kongresmani. Washingtonský soud jim v květnu vyhověl, Trumpovi advokáti se proti tomu ale odvolali. Trump je prvním americkým prezidentem od dob Richarda Nixona, který odmítl svá daňová přiznání zveřejnit.