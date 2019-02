Trumpův exprávník Cohen bude ještě vypovídat

Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen bude před nástupem do vězení, kde je očekáván 6. března, vypovídat před třemi výbory Kongresu USA. Podle agentury Reuters to oznámil Cohenův právní zástupce Lanny Davis. Termíny zveřejněny zatím nebyly.

Slyšení před výborem Sněmovny reprezentantů pro dohled a vládní reformy bude veřejné, naopak slyšení před sněmovním výborem pro tajné služby a senátním výborem pro tajné služby budou uzavřená. Davis doplnil, že na veřejném zasedání bude Cohen hovořit o vztahu s prezidentem a nebude se věnovat tématům souvisejícím s prací zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Ten v Trumpově okolí pátrá po možné volební spolupráci s Ruskem, prezident ale takové propojení jeho štábu s Moskvou odmítá.

Před senátním výborem pro tajné služby měl původně vypovídat v úterý, ale Cohen požádal o odklad kvůli zdravotním komplikacím po operaci ramene. Senát mu v odkladu vyhověl. Dřívější slyšení ve sněmovně, kam původně slíbil přijít, ale Cohen v lednu zrušil. Tehdy to zdůvodnil obavami o svou bezpečnost.

Několik zákonodárců Cohena kvůli tomu kritizovalo, neboť se podle nich jen vyhýbá tomu, aby svědčil. Republikánský senátor Richard Burr, který předsedá senátnímu výboru pro tajné služby byl v úterý podle televize CNBC rozzuřený, když se dozvěděl, že se Cohen o sobotní noci v New Yorku dobře bavil. "Zažil rušnou noc s pěti kamarády," řekl Burr a poznamenal, že to nevypadalo, že by trpěl nějakými zdravotními omezeními. Davis Burrovu kritiku odmítl jako nepřesnou.

Cohena poslal newyorský soud nepodmíněně na tři roky do vězení za to, že během prezidentské volební kampaně zaplatil za mlčení dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem poměr. Podle soudu šlo o porušení pravidel pro financování volební kampaně. Cohen přitom tvrdil, že Trump platby ženám nařídil, ačkoliv věděl, že je takový postup špatný. Prezident románky s ženami popírá a platby za mlčení považuje za Cohenovy soukromé transakce, za které nese odpovědnost jeho bývalý právník.