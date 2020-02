Trumpův projev bude verbálním ohňostrojem

Prezident Spojených států Donald Trump přednese v úterý každoroční projev o stavu americké unie, o jehož obsahu média vzhledem k nadcházejícím volbám a také snaze demokratů šéfa Bílého domu zbavit moci spekulují. Agentura Reuters očekává, že proslov bude verbálním ohňostrojem. Mnozí Trumpovi spojenci doporučují prezidentovi, aby se vyvaroval tématu ústavní žaloby, které v Kongresu čelí.

Trump před kongresmany a senátory předstoupí v úterý večer místního času (ve středu nad ránem SEČ), v Kongresu budou přítomni i významní hosté, jako jsou členové amerického nejvyššího soudu či ministři. Bude se konat den po dnešním volebním shromáždění v Iowě, kterým začíná výběr prezidentského kandidáta demokratů, a den před očekávaným hlasováním v Senátu, který Trumpa podle očekávání zbaví obvinění ze zneužití pravomocí a z obstrukcí vůči Kongresu.

Loňský projev podle odhadů sledovalo v televizi okolo 47 milionů lidí, což pro Trumpa znamená příležitost oslovit širokou veřejnost. "Je to možnost, kdy prezident může říct svůj příběh a kdy hodně lidí bude poslouchat," řekl republikánský senátor Lindsey Graham, který patří k Trumpovým blízkým spojencům. Graham novinářům řekl, že by bylo prozíravé, kdyby se prezident vyvaroval tématu ústavní žaloby. "Pokud se většina lidí chystá nechat ústavní žalobu za sebou, tak doufám, že to udělá i on. Nemyslím si, že by byl skutečný důvod o tom mluvit," dodal.

Prezidentovi nejmenovaní poradci, na které se Reuters odvolává, ale uvádějí, že Trump nějakým způsobem snahu opozičních demokratů zbavit ho úřadu zmíní. O tomto tématu hovořil Trump minulý týden v Iowě na setkání s voliči. "Chtějí anulovat vaše hlasy a svrhnout celý systém vlády," řekl Trump svým příznivcům.

Chce vyslat pozitivní signál

O víkendu při sledování Super Bowlu, tedy finále zámořské ligy amerického fotbalu (NFL), novinářům Trump řekl, že chce vyslat velice pozitivní signál. Poradci k tomu uvádějí, že nabídne svým politickým oponentům spolupráci v záležitostech, jako jsou rekonstrukce infrastruktury nebo snížení cen zdravotní péče a léků. Prezident ale zároveň pochybuje, že s ním budou chtít demokraté spolupracovat.

"Abych byl upřímný, nejsem si jistý, že to dokážou. Myslím, že chtějí jen vyhrát a na tom, jakým způsobem vyhrají, jim nezáleží," řekl Trump v neděli v rozhovoru s televizí Fox News.

Hlavním tématem projevu bude podle Trumpových poradců motto The Great American Comeback (velký americký návrat), kdy bude hovořit o tom, že rostoucí americké hospodářství je výsledkem práce jeho vlády. Věnovat se bude rovněž obchodní smlouvě s Čínou a nové dohodě o volném obchodu mezi USA, Kanadou a Mexikem (USMCA).

Očekává se, že bude mluvit i o svém dlouhodobém úsilí omezit migraci ze středoamerických zemí a o snahách posílit americkou bezpečnost včetně nedávného rozhodnutí zlikvidovat Kásema Solejmáního, velitele íránských elitních jednotek Kuds.

Ti, kdo sledovali reklamy během Super Bowlu, dostali podle Reuters možnost nahlédnout do další tematické oblasti, kterou je trestní reforma. Trumpova kampaň odvysílala spot o Alice Johnsonové, která se slzami v očích děkuje Trumpovi za omilostnění. Žena byla v minulosti odsouzena kvůli nenásilným drogovým deliktům na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění, prezident jí ale v roce 2018, kdy již za mřížemi strávila přes 20 let, udělil milost. Za ženu se tehdy osobně přimluvila celebrita amerických televizních reality show Kim Kardashianová.