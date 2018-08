Tvrdohlavý vlastenec, vzpomíná na McCaina jeho bývalý věznitel

Jako na tvrdohlavého vlastence vzpomínal na zesnulého amerického senátora Johna McCaina v lednovém rozhovoru s agenturou AFP jeho bývalý vietnamský věznitel. Skon asi nejznámějšího trestance věznice Hoa Lo jejího nyní 85letého bývalého ředitele Tran Trong Duyeta zarmoutil. Novináře agentury AFP v sobotu požádal, aby rodině bývalého kandidáta na prezidenta Spojených států vyjádřili jeho soustrast.

V lednovém rozhovoru Tran Trong Duyet novinářům vyprávěl o společných rozhovorech o válce, během nichž prý vězněný McCain nebyl ochoten přiznat, že bombardování Vietnamu Američany byl zločin a že podpora tehdejšího saigonského režimu na jihu země byla chybou. Ředitel nechvalně známé věznice přezdívané "hanojský Hilton" zase zamlčel jakoukoli zmínku o utrpení, kterému byl válečný vězeň podle svých tvrzení v jeho káznici vystavován.

McCain se jako pilot účastnil ničivé vietnamské války a do tamního vězení se dostal po svém sestřelení v říjnu 1967. Jak popsal ve své vzpomínkové knize Faith of My Fathers (Víra mých otců) více než pět let tu byl i mučen, například několikahodinovým zavěšováním na lana.

Tran Trong Duyet nicméně přiznal, že bylo těžké přimět zaměstnance káznice, kteří ve válce často přišli o své blízké, aby "odložili svou nenávist" a fyzicky na vězně neútočili. Lituje, že se jeho bývalý vězeň nestal prezidentem USA.

Zesnulý 81letý americký senátor je v Hanoji uznáván, protože se do ní v minulosti několikrát vrátil a zasloužil se o smír mezi Vietnamem a USA.