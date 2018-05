Učitelka opravila dopis z Bílého domu, našla v něm 11 chyb

Během 17 let své učitelské praxe opravila učitelka Yvonne Masonová z Jižní Karolíny studentům mnoho gramatických chyb. Nyní ale našla spoustu pochybení i v dopise od té nejvyšší úřední autority, a to když jí přišla odpověď od prezidenta Donalda Trumpa, respektive od někoho z jeho poradců, kdo dopis psal. Zprávu přinesl server USA Today.

Redundance, chyby ve velkých písmenech, nejasnosti a málo specifičnosti. To jsou hlavní výtky bývalé učitelky angličtiny směrem k psaní, které obdržela jako odpověď na svůj dopis (ze 14. února po střelbě na jedné z floridských škol) od zástupců Donalda Trumpa.

"Nikdy jsem neobdržela dopis, který by obsahoval tolik hloupých chyb," citoval server USA Today učitelku. Po přečtení dopisu udělala totéž, co dělala při opravě práce studentů: vzala do ruky pero a začala přepisovat. Dopis nakonec poslala zpět do Bílého domu.

Svou opravu dopisu ještě před odesláním zveřejnila na sociálních sítích. "Když dostanete dopis z nejvyšší úrovně vlády, očekáváte, že bude alespoň po technické stránce v pořádku," sdělila. Dopisu vyčítala, že až příliš často používá slova národ, federální, prezident nebo stát. Dále pak v celém sdělení našla jedenáct chyb v psaní velkých písmen.

Nicméně po opravě odolala klasickému učitelskému závěru a dopis neoznámkovala. "Kdyby to napsal někdo ze šesté, sedmé nebo osmé třídy, tak by obdržel C nebo C+ (trojka nebo lepší trojka). Kdyby šlo o studenta střední školy, dala bych mu D (za čtyři)," okomentovala výsledek.

Na americké stupnici hodnocení je známka D už jen předposledním stupněm předtím, aby student z daného testu nebo zkoušky neprošel a dostal F, což se u nás rovná pětce.

O co v dopisech šlo?

Masonová, která minulý rok odešla do učitelského důchodu, ve svém dopise Trumpa žádala, aby se osobně setkal se všemi rodinami, které utrpěly ztrátu při masakru na střední škole Marjory Stoneman Douglas na Floridě.

Odpověď se ale touto prosbou vůbec nezabývala a jen obecně se v ní psalo o bezpečnosti ve školách. "Neodpověděli mi na dopis, který jsem napsala," potvrdila a závěrem dodala, že kromě gramatických chyb obsahoval dopis také řadu technických nedostatků a poněkud nejasných, nekonkrétních vyjádření.