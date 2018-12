Úřad pro ochranu hranic prověří zdraví zadržovaných dětí

Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) nařídil prověřit zdravotní stav všech dětí migrantů, které zadržuje. Informovala o tom agentura AP. Úřad reaguje na již druhé dětské úmrtí tento měsíc - v úterý v nemocnici na jihu Spojených států zemřel osmiletý chlapec Felipe Gómez Alonzo původem z Guatemaly, jehož spolu s otcem zadržela americká pohraniční stráž po přechodu hranice z Mexika.

CBP v prohlášení uvedl, že aby mohl poskytovat zdravotní péči, potřebuje pomoc jiných vládních agentur. Jeho mluvčí nebyl podle AP schopen uvést, kolik dětí má jeho instituce aktuálně na starost. Nicméně přechody hranice se množí a CBP zpracovává každý měsíc tisíce případů dětí v doprovodu i bez doprovodu rodičů. Do nemocnic jich podle vyjádření jednoho z jeho úředníků, Kevina McAleenana, úřad denně posílá desítky.

"Toto je naprosto výjimečný případ," řekl McAleenan o smrti obou dětí televizi CBS. "Naposledy zemřelo dítě, které procházelo řízeními CBP, před více než deseti lety, takže pro nás je to otřes."

dude the US is the top offender of "unfair” farm subsidies, flooding Guatemala and Mexico with cheap corn. That’s why Indigenous peasants from Central America lost their farms & agrarian reforms: they were undermined by cheap subsidized US corn. That’s the context of #Jakelin pic.twitter.com/rM5YWzfDBh