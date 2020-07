USA je nejzasaženější zemí, za den přibylo přes 50 tisíc nakažených

Denní počet nových případů koronavirové nákazy ve Spojených státech ve středu překonal hranici 50 tisíc, což je nejvíce od začátku pandemie. Vyplývá to ze statistik vedených Univerzitou Johnse Hopkinse. Řada států vzhledem k novému nárůstu infikovaných zastavuje uvolňování restrikcí nebo je dokonce opět zpřísňuje v čele s nejlidnatější Kalifornií, jež je nyní ohniskem pandemie v USA. Prezident Donald Trump se v reakci na nový rozmach nákazy poprvé vyjádřil pro nošení roušek na veřejnosti, ačkoliv si ji dosud sám odmítal nasadit.

Největší nárůsty nových případů nyní hlásí také Arizona, Florida a Texas, které jsou podle Reuters mezi 14 státy, v nichž se během června počet nakažených více než zdvojnásobil. Texas ve středu opět překonal s 8076 pozitivními nálezy SARS-CoV-2 svůj dosavadní rekord, Jižní Karolína zase ohlásila dosud největší počet zemřelých za 24 hodin. Zatím nejvyšší počet nových nákaz hlásí rovněž Aljaška, Severní Karolína, Tennesee či Georgia.

Kalifornie vzhledem k nynější situaci nařídila uzavření barů a vnitřních prostor restauraci v 19 okresech, což se dotkne 70 procent místních obyvatel. Vedení státu Indiana zastavilo proces postupného uvolňování restrikcí a Nové Mexiko prodlužuje stav zdravotní nouze do poloviny července. Město New York, jež bylo ohniskem nákazy na začátku pandemie v USA, preventivně zakáže servírování jídla uvnitř restaurací. Město Miami Beach na Floridě zavede noční zákaz vycházení.

Čtyřicetimilionová Kalifornie, která je nejlidnatějším státem USA, ve středu podle CNN zaznamenala druhou nejvyšší denní bilanci za dobu pandemie, když se nákaza za 24 hodin potvrdila u dalších 6367 lidí. Jenom v okrese Los Angeles počet lidí s koronavirem narostl během středy o 2002 na 105 507, oznámily podle Reuters úřady desetimilionového územního celku. Počet infikovaných se v Kalifornii zvýšil o 50 procent během posledních dvou týdnů, hospitalizovaných s covidem-19 je za stejnou dobu o 43 procent více.

Podpora roušek

Donald Trump, který po měsíce odmítal nosit roušku, ačkoliv to doporučuje americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), ve středu prohlásil, že její používání podporuje. Sám si ji údajně několikrát nasadil a vzal by si ji, kdyby byl s více lidmi v uzavřené místnosti. Média poznamenávají, že dosud nebyl spatřen s maskou na obličeji.

Trump rovněž prohlásil, že se mu líbí, jak v roušce vypadá. "Byla to tmavě černá maska a myslím, že jsem vypadal OK. Vypadal jsem jako Osamělý jezdec," řekl prezident s odkazem na postavu z amerického westernu. Podle agentury AP přitom v minulosti prohlásil, že roušku nenosí, protože by vypadal směšně a odmítal ji používat, protože nechtěl vypadat znepokojený zdravotní situací a chtěl se více soustředit na znovuotevírání americké ekonomiky. Na konci května rovněž sdílel příspěvek na twitteru od novináře Brita Huma, který se posmíval Bidenově vzezření v tmavě černé roušce při oslavách Dne obětí války.

Nošení roušek se stalo ve značně rozdělené společnosti politickým tématem. Zatímco v začátcích pandemie od něj úřady odrazovaly, později svůj názor obrátily a začaly ho doporučovat. Proti nošení obličejových masek se však začali ozývat konzervativci, kteří příkaz nošení masek na obličej považovali za narušení osobní svobody. Podle Politico však bude pro postoj konzervativců rozhodující názor jejich lídra, tedy Donalda Trumpa. Prezidentovo středeční prohlášení by proto mohlo být začátkem veřejné kampaně, která zachrání mnoho životů, domnívá se Politico.

USA jsou nejhůře zasaženou zemí na světě. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) dosud zaznamenaly 2 686 582 lidí s koronavirem, komplikacím spojeným s covidem-19 tam podlehlo 128 062 osob.