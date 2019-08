USA označily Čínu za měnového manipulátora

Spojené státy oficiálně označily Čínu za měnového manipulátora. Oznámení amerického ministerstva financí následovalo po prudkém oslabení čínského jüanu vůči dolaru. Toto prohlášení prohloubí napětí mezi dvěma největšími ekonomikami světa, předpověděl zpravodajský server BBC News.

Čína minulý týden přislíbila odvetu poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil uvalení desetiprocentního cla na dovoz čínského zboží v roční hodnotě 300 miliard dolarů (asi sedm bilionů Kč) od 1. září. Již dříve Bílý dům uvalil pětadvacetiprocentní clo na čínské zboží za 250 miliard dolarů, a tak cla by se mohla dotknout téměř veškerého čínského vývozu do USA.

V pondělí čínská měna poprvé od roku 2008 tak oslabila, že prolomila psychologickou hranici sedmi jüanů za dolar, což přimělo Trumpa, aby na twitteru obvinil Čínu z manipulace s měnou. Slabší jüan zvyšuje konkurenceschopnost čínských výrobců na mezinárodním trhu.

Americká vláda uvedla, že ministr financí Steve Mnuchin bude nyní spolupracovat s Mezinárodním měnovým fondem "za účelem odstranění nespravedlivé konkurenční výhody vytvořené nejnovějšími kroky Číny".

Toto rozhodnutí pravděpodobně zvýší nervozitu na akciových trzích po prudkém pondělním poklesu v USA a Evropě v pondělí. Americké akcie zažily nejhorší den v letošním roce.

Zpravodajka BBC v New Yorku odhadla, že americký krok - přestože nemusí právně či technicky moc věcí změnit - bude mít významné politické důsledky. Nikdo si nemyslí, že zvýší šance na kompromis v obchodním sporu mezi oběma velmocemi, a nikdo by se neměl divit, že vyhlídka na měnovou válku rozjitří i tak pocuchané nervy investorů.

USA a Čína jsou již rok v obchodním sporu. USA obviňují Čínu z krádeže technologií, nepoctivých subvencí pro čínské společnosti a z toho, že nutí americké firmy, které chtějí podnikat v Číně, k předání svých obchodních tajemství.

Podle zákona z roku 1988 musí ministerstvo financí předkládat každých šest měsíců Kongresu zprávu o tom, zda některá ze zemí manipuluje se svojí měnou, aby získala výhody v obchodě se Spojnými státy. V případě pozitivního nálezu může zavést obchodní sankce. Zákon z roku 2016 rozšířil kritéria, která ministerstvo financí při hodnocení používá.

Spojené státy naposledy označily určitou zemi za měnového manipulátora v roce 1994. Tehdy tak vláda prezidenta Bila Clintona označila Čínu. Trump v rámci své kampaně v roce 2016 slíbil, že označí Čínu za měnového manipulátora, jakmile se ujme úřadu prezidenta. Až doposud to však jeho vláda neučinila, i když k tomu měla několik příležitostí.