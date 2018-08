USA plánují nakoupit zbraně do škol a ozbrojit učitele

Vedení amerického ministerstva školství uvažuje o tom, že školám výslovně povolí nakupovat za státní subvence střelné zbraně. Napsal to ve čtvrtek list The New York Times. Veřejné školy v USA dostávají ze státní pokladny federální granty na základě zákona z roku 2015.

Státní program s možností nakupovat z dotací zbraně bezprostředně nepočítá, ale ani ji nevylučuje. Ministerstvo bylo podle newyorského listu několikrát dotazováno, zda je nákup zbraní za tyto prostředky přípustný. Ministryně školství Betsy DeVosová, která je zároveň předsedkyní federální komise pro bezpečnost na školách, v minulosti několikrát možnost vyzbrojování učitelů veřejně podpořila.

Ministerský záměr vyvolal okamžitou negativní reakci demokratů, kteří návrh na nákup zbraní pro školy označili za obludný. Vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová označila plán za "nejohavnější a nejnebezpečnější zneužití exekutivních pravomocí v dějinách moderního amerického školství". DeVosová podle ní vede protistudentskou kampaň v zájmu zbrojní lobby a ignoruje prověřené a účinné metody, jak zajistit bezpečnost na školách.

Americké školy procházejí těžkým obdobím, které poznamenalo několik krvavých incidentů s tragickými následky. Bezpečnostní komise, které DeVosová předsedá, byla například zřízena bezprostředně po střelbě na škole ve floridském Parklandu, která připravila o život 17 lidí.

Celostátní hnutí za zvýšení bezpečnosti na školách naráží na argumenty vlivné Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která naopak za záruku bezpečnosti považuje ozbrojený dohled ve školních zařízeních. Právo na držení zbraní zaručuje Američanům ústava.