USA předloží Kanadě formální žádost o vydání šéfky Huawei

Spojené státy informovaly kanadskou vládu, že hodlají předložit formální žádost o vydání finanční ředitelky čínské firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou (známá též jako Sabrina nebo Cathy Mengová), která byla v prosinci v Kanadě na žádost USA zadržena. V pondělí o tom informoval deník The Globe and Mail, podle kterého má Washington na předložení formální žádosti čas do 30. ledna.

Kanadský velvyslanec v USA David MacNaughton se kvůli případu opakovaně sešel s představiteli Bílého domu a amerického ministerstva zahraničí. Termín, kdy hodlají USA žádost předložit, MacNaughton listu The Globe and Mail nesdělil.

USA na podání žádosti od zadržení Mengové mají 60 dní, lhůta vyprší 30. ledna. Pokud Washington žádost Ottawě předloží, bude mít Kanada 30 dní na rozhodnutí, jak ve věci pokračovat. Když kanadské ministerstvo spravedlnosti s vydáním bude souhlasit, může se Mengová proti rozhodnutí odvolat k soudu, poznamenal list South China Morning Post.

Mengovou, která je rovněž dcerou zakladatele firmy Žen Čeng-feje, kanadská policie zadržela ve Vancouveru na žádost Spojených států, soud ji později propustil na kauci. Peking se proti jejímu zatčení ostře ohradil a vyzval k jejímu okamžitému propuštění. Podle čínských médií se USA snaží potlačit čínskou technologickou společnost Huawei Technologies a omezit její globální expanzi.

Američané tvrdí, že Mengová ujišťovala banky o tom, že společnosti Huawei a Skycom jsou dvě oddělené společnosti, ačkoli Spojené státy je považují za jednu firmu. Díky tomu pro společnost zajistila přístup k íránskému trhu v rozporu s americkými sankcemi.