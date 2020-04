USA překonalo rekord v počtu mrtvých za den

Růst počtu obětí nemoci covid-19 dosáhl v úterý ve Spojených státech nového maxima. Podle televize CNN bylo po celé zemi ohlášeno nejméně 2405 nových úmrtí, zatímco přibylo dalších více než 26.500 potvrzených případů nákazy koronavirem. USA jsou co do počtu nakažených i mrtvých nejhůře zasaženým státem na světě. Denní bilance obětí překonala hranici 2000 v USA teprve podruhé, přičemž v žádné jiné zemi dosud překročena nebyla. Dnešní smutný rekord přišel po dvou dnech s výrazně nižším přírůskem počtu zemřelých.

V pondělí činil v USA denní nárůst 1514 zemřelých, předchozí bilance za 24 hodin byla 1920 obětí a té předcházela bilance 2108 mrtvých za den. Dnes oznámené údaje jsou proto částečným zklamáním nadějí, že koronavirová pandemie již po dosažení svého vrcholu v zemi ustupuje.

Ve Spojených státech se koronavirus podle CNN prokázal u bezmála 610 tisíc lidí, z nichž nejméně 26 033 zemřelo. Agentura Reuters v úterý upozornila, že počet mrtvých v zemi se za jeden týden zdvojnásobil a množství infikovaných je více než třikrát větší než v kterémkoli jiném státě. Deník The New York Times (NYT) hovoří o "explozi" nákazy za posledních šest týdnů a připomíná, že na začátku března evidovali v USA jen 70 infikovaných.

"Úmrtí přibývá, zatímco nemocnice po celé zemi shánějí nedostatkové ochranné pomůcky a policisté napomínají obyvatele, kteří ignorují nařízení o izolaci. Jelikož se čeká, že nebezpečí ještě nějakou dobu potrvá, Američané jsou vyzýváni, aby si na veřejnosti zakrývali obličej, kongresová centra byla proměněna v improvizovaná zdravotnická zařízení a velké letní akce už se začínají rušit," shrnuje situaci NYT.

Město New York, jež je jednou z nejhůře zasažených oblastí v USA, ke svým statistikám zemřelých přidalo více než 3700 obětí covidu-19. Jedná se o odhad počtu lidí, kteří nákaze podlehli, ale nikdy nepodstoupili testy na koronavirus. Celkový počet obětí nákazy tím v New Yorku přesáhl hranici 10 tisíc. V přepočtu na počet obyvatel zemřelo ve městě více lidí než v Itálii, která eviduje nejvíce úmrtí na koronavirus v Evropě.

V platnosti jsou přísná opatření

Až na několik výjimek platí ve všech amerických státech omezení pohybu obyvatel. Někteří guvernéři karanténu vyhlásili skoro před měsícem a nyní začínají lídři států plánovat obnovení provozu v uzavřených továrnách a podnicích. Kalifornský guvernér Gavin Newsom, který v této věci spolupracuje s protějšky v Oregonu a Washingtonu, uvedl, že podmínkou pro uvolňování restrikcí bude mimo jiné pokles počtu hospitalizovaných pacientů s covidem-19 a větší dostupnost testů na koronavirus.

Federální vláda v čele s prezidentem Donaldem Trumpem dosud do těchto rozhodnutí příliš nezasahovala a sám šéf Bílého domu v tomto směru v noci oproti pondělní tiskové konferenci zmírnil svou rétoriku. Nejméně do konce dubna platí federální doporučení ohledně omezení společenských kontaktů a podle agentury AP není zřejmé, že by některý z amerických států seriózně uvažoval o uvolnění karantény před 1. květnem.

Nová analýza expertů z Harvardovy univerzity uvádí, že alespoň "přerušovaná" preventivní opatření by mohla být v USA za jistých okolností potřebná až do roku 2022. Tuto potřebu by podle vědců odbouralo nalezení účinného léku nebo vakcíny či "významné" zvýšení kapacit na jednotkách intenzivní péče. Propočty týmu vedeného epidemiologem Marcem Lipsitchem naznačují, že virus SARS-CoV-2 by se při zrušení aktuálních omezení začal poměrně rychle znovu šířit.