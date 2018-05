USA se obávají konfliktu s Ruskem. Námořnictvo obnovuje flotilu

Americké námořnictvo obnovuje svou druhou flotilu s působností v severní části Atlantického oceánu. Činí tak pouhých sedm let poté, co ji rozpustilo. Americké ministerstvo obrany tímto krokem podle agentury Reuters potvrdilo, že zařazuje hrozbu konfliktu s Ruskem do centra své vojenské strategie.

Velitel námořních operací, admirál John Richardson v pátek podotkl, že americká armáda dává jasně najevo, že se vzhledem k zhoršující se bezpečnostní situaci na světě vrátila éra, kdy spolu velmoci soupeří.

USA tak vycházejí potřebám NATO, které od konce loňského roku přehodnocuje své obranné úkoly v severním Atlantiku. Aliance hodlá vybudovat novou regionální základnu pro ochranu námořních tras a specializované velitelství pro Atlantik.

V roce 2011 byla druhá flotila rozpuštěna z úsporných a organizačních důvodů.

Začátkem tohoto roku americká armáda uvedla ve své nové národní obranné strategii, že prioritou je vojensky čelit nejen Rusku, ale i Číně. V americké obranné doktríně tak definitivně skončilo mezidobí, kdy se USA zaměřovaly na boj proti mezinárodnímu terorismu, který rozpoutal útok radikálních islamistů z 11. září 2001.