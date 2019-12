USA zakročí, pokud KLDR znovu začne s testy balistických střel

Spojené státy jsou připraveny zakročit, pokud by se Severní Korea rozhodla pokračovat v testech mezikontinentálních balistických střel. Podle americké televize CNN to v neděli řekl bezpečnostní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Robert O'Brien. Neupřesnil však, jaké konkrétní kroky by USA podnikly.

"Pokud bude (severokorejský vůdce) Kim Čong-un takto postupovat, budeme výjimečně zklamaní a své zklamání dáme najevo," odpověděl O'Brien v televizním interview na otázku, jak budou USA reagovat na případný test rakety.

Severní Korea začátkem prosince pohrozila, že pokud Spojené státy do konce roku neposkytnou KLDR ústupky, například v podobě změkčení ekonomických sankcí, doručí jim "vánoční dárek". Trumpova administrativa sdělení vykládá jako hrozbu dalším testem mezikontinentální balistické střely a celkovým přitvrzením ve vzájemných diplomatických vztazích. USA proto bedlivě sledují vývoj v KLDR včetně schůzky nejvýše postavených členů vládnoucí Korejské strany práce (KSP), která začala tento víkend.

Na pořadu jednání byla podle všeho právě i denuklearizace. Podle CNN Kim Čong-un dříve na schůzkách KSP oznamoval významné změny v zahraniční politice země, které by v tomto případě mohly znamenat definitivní přerušení rozhovorů s USA a obnovení testů jaderných zbraní a jejich nosičů. Kim má na Nový rok přednést projev, na němž zřejmě nový kurz severokorejské zahraniční politiky oznámí.

Podle O'Briena Spojené státy sledují vývoj situace, kterou označil za znepokojivou. Odmítl spekulovat o tom, jaké konkrétní důsledky by test severokorejské balistické rakety mohl mít. Uvedl jen, že USA mají k dispozici řadu nástrojů. CNN již dříve informovala, že Trumpova administrativa předběžně schválila sérii varovných vojenských manévrů, jako například přelet strategických bombardérů nad Severní Koreou či pozemní armádní cvičení.

Podle CNN však není jasné, jak vážný krok by musela Severní Korea udělat, aby se USA rozhodly vojensky zasáhnout. V posledních měsících provedla KLDR testy raket krátkého doletu, na něž Washington nereagoval.

Spojené státy žádají, aby se Pchjongjang vzdal vývoje jaderných zbraní, a teprve potom chtějí odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang požaduje postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu. Jednání o denuklearizaci KLDR se ocitla na mrtvém bodě od neúspěšného únorového summitu Trumpa s Kim Čong-unem v Hanoji.