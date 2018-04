Útočnice střílela v sídle YouTube kvůli sledovanosti svých videí

Žena, která v úterý v kalifornské centrále společnosti YouTube postřelila tři lidi, se na internetový videokanál hněvala kvůli údajně malé sledovanosti svých videí. Informovala o tom americká média, podle nichž byla střelkyně v minulosti rovněž aktivistkou bojující za práva zvířat.

Podle policejního šlo o devětatřicetiletou Nasim Aghdamovou, která se v minulosti kriticky vyjádřila o největším světovém videoportálu, do jehož sídla se v úterý vypravila s pistolí v ruce.

"Na YouTube ani žádné další stránce pro sdílení videí neexistují spravedlivé možnosti růstu (sledovanosti), váš kanál poroste, jen když oni budou chtít!!!" napsala Aghdamová podle listu San Francisco Chronicle. "YouTube filtroval mé kanály, aby mi zabránil získat sledovanost."

Střelba způsobila davovou paniku v ústředí firmy ve městě San Bruno nedaleko San Franciska. Na místě zasahovaly desítky policejních vozů a policisté evakuovali stovky zaměstnanců. Zraněni byli tři lidé, z nichž je jeden muž v kritickém stavu a jedna žena má vážné poranění.

Šéf místní policie Ed Barberini uvedl, že během prohledávání budovy objevili policisté tělo pravděpodobné střelkyně, která podle všeho spáchala sebevraždu.

San Bruno police identified the suspect in Tuesday's shooting at YouTube's HQ as Nasim Najafi Aghdam https://t.co/qxPncFOXCf pic.twitter.com/C8bFMCzHlQ