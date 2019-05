Utratili zdravého psa, aby mohl být pohřben se svou majitelkou

V americkém státě Virginia nechali uspat zdravého psa jen proto, aby ho mohli zpopelnit a pohřbít po boku jeho majitelky, která si to tak ve své poslední vůli přála. Ve Virginii je pes pokládán za osobní majetek, a tak to zákon umožňuje. Zprávu přinesly servery The Independent a The Guardian.

Fenka Emma smíšeného plemena shih-tzu byla 8. března přijata do útulku v Chesterfieldu, tam ale zůstala jen dva týdny. Poté, co její majitelka zemřela, byl totiž zpečetěn také její osud, byť šlo o zcela zdravé zvíře.

Pozůstalí majitelky psa převezli zvíře k veterináři, kde mu byla provedena eutanázie. Jeho ostatky následně zpopelnili a umístili do urny společně se zesnulou paničkou.

Zaměstnanci útulku se dva týdny marně snažili pozůstalé přesvědčit, aby přání zesnulé neuposlechli. Apelovali také na úřady. Nicméně zákony ve Virginii tvrdí, že pes je osobním majetkem, a tak nemohli nic víc udělat.

"Navrhovali jsme, že se psa ujmeme, protože jde o zvíře, kterému bychom snadno našli nový domov. Nakonec se ale vrátili a 22. března si fenku odnesli," citoval The Independent ředitelku útulku v Chesterfieldu Carrie Jonesovou.

Přesto případ vyvolal právní debatu. Podle Larryho Spiaggiho, prezidenta Virginské asociace pohřebních ústavů, nebylo legální domácího mazlíčka pohřbít s majitelkou do společného hrobu. Sice existuje výjimka v případě soukromého rodinného hřbitova, místo posledního uložení psa a jeho majitelky však není známo.

Proti eutanázii zdravého psa se pro The Guardian vyjádřil veterinář Kenny Lucas. "Kdykoliv čelíme situaci spojenou s eutanazii, tak se jedná o velmi emotivní moment. Jako veterináři k ní musíme přistupovat eticky. Je to něco, co si s sebou vezmeme i domů. I nás jako profesionály to poznamená," svěřil se Lucas.