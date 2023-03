V Kalifornii hrozí nové záplavy, silné srážky zasahují také severovýchod USA.

Oblasti na západním i východním pobřeží Spojených států zasáhly v noci na úterek silné srážky, které mohou vyústit v záplavy, dopravní komplikace a rozsáhlé výpadky proudu. V Kalifornii meteorologové kvůli prudkému dešti a očekávanému tání sněhu varují i před "lokálně katastrofálními" dopady. Na severovýchod USA zase dorazila pozdní zimní bouře, která může místy přinést i více než 30 centimetrů nového sněhu.

Kalifornie po dlouhotrvajícím suchu zažívá v posledních měsících vydatné srážky, které posouvají celkový zimní úhrn deště a sněhu na dlouho nevídané hodnoty. Na konci února zasáhla nejlidnatější americký stát zimní bouře, při které sněžilo i v okolí Los Angeles, kde je takovýto úkaz velmi vzácný. Minulý týden následovala další vlna extrémního počasí, která způsobila záplavy a tisíce lidí vyhnala z domovů.

Nové dešťové srážky, které dorazily na západní pobřeží v pondělí, tak padají na půdu nasáklou vodou, ve středních polohách pak na sněhovou pokrývku, která bude tát. Silný déšť podle americké Národní meteorologické služby (NWS) potrvá do středy.

Prakticky v celé Kalifornii v úterý platí výstraha před bleskovými záplavami, přičemž nejvyšší riziko se týká oblastí na pobřeží a pohoří Sierra Nevada v centrální části státu. Podle pondělního prohlášení NWS se v níže položených místech čekají "značné, až lokálně katastrofální záplavy". Na horách má připadnout několik desítek centimetrů sněhu.

Na severovýchodě USA se varování týkají sněžení a silného větru, které mají rovněž přetrvávat do středy. Největší sněhovou nadílku meteorologové předpovídali v částech států New York, Massachusetts a Vermont, a to až 60 či 70 centimetrů. Podle deníku The New York Times začal "těžký, mokrý" sníh padat během noci a srážky se postupně přesouvaly k pobřeží Atlantiku.