V Kentucky chtějí zrušit sňatky nezletilých, zatím neúspěšně

V Kentucky chtějí prosadit nový zákon, který by ukončil možnost uzavírání sňatků nezletilých. Ve východním státě USA se může vdát každá dívka, která je těhotná, a to bez ohledu na svůj věk. To chtějí tamní politici změnit. Proti návrhu se ale postavila konzervativní skupina a celý schvalovací proces zatím odložila. Zprávu přinesl server Independent.

Současný zákon v Kentucky říká, že šestnáctiletí a sedmnáctiletí teenageři se mohou se svolením svých rodičů vdát, respektive oženit. U dívek pod 16 let, pokud jsou těhotné, platí stejná podmínka. Musí si však vzít otce dítěte.

Nový zákon má zamezit každému, kdo má 16 let a méně, aby mohl uzavřít sňatek. Rovněž pracuje s tím, že ani sedmnáctileté dítě nemůže "jít do chomoutu" bez souhlasu soudce, který vyhodnotí, zda je nezletilý dostatečně vyspělý a soběstačný, aby mohl uzavřít manželství, nebo zda do něho není nějak tlačen. Dalším dodatkem pak je, že když už by se sňatek sedmnáctiletému chlapci nebo dívce povolil, nesměl by jeho druh být starší o víc než čtyři roky.

Během let 2000-2015 se jen v Kentucky uzavřelo 10 618 nezletilých manželství, přičemž většinou šlo o mladší dívku, jež si vzala staršího muže. Podobné restrikce, jako teď plánují v Kentucky, zavedly v posledních dvou letech hned čtyři státy: New York, Virginia, Texas a Florida.

I přes silnou podporu zákona ze strany Whitneyho Westerfielda, republikánského člena kentuckého senátu, byl návrh odložen potom, co proti němu vystoupila konzervativní skupina Family Foundation, která má ve státě poměrně velký vliv. Skupina sice nevystupuje proti hranici minimálního věku, nelíbí se ji však, že rodiče ztrácí právo se svolením ohledně sňatku svých dětí.

Přání rodičů není dostatečným důkazem

Legislativa navrhovaného zákona jasně říká, že "přání rodičů není dostatečným důkazem pro udělení povolení nezletilého vdát/oženit se". S tím určitě souhlasí Donna Pollardová, která se v 16 letech vdala za dvakrát staršího muže. Kvůli svatbě musela ukončit vzdělání a brzy otěhotněla.

"Cítila jsem se totálně uvězněna. Byla jsem vychována velmi zneužívající matkou, která mě nikdy nechtěla, a potom přišel tenhle člověk a začal mi věnovat pozornost. Bylo to tehdy tak lehké, se mnou manipulovat," řekla v rozhovoru pro noviny Courier Journal.

Pollardová nyní vede národní advokátní skupinu na podporu těch, co přežili sexuální násilí a zneužívání. Pro schválení zákona je také hlavní státní prokurátor Andy Beshear. "Rodičům by nemělo být dovoleno souhlasit se znásilněním jejich dítěte. Pozůstalí nezletilého manželství si zaslouží jednomyslné hlasování," napsal na svůj Twitter.