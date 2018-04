V prezidentských volbách se utká pastor a romanopisec

V Kostarice se koná druhé kolo prezidentských voleb, v němž se utká evangelický pastor, zpěvák a moderátor Fabricio Alvarado a bývalý centristický ministr Carlos Alvarado. Kampaň výrazně poznamenal spor o sňatky osob stejného pohlaví. V prvním kole získal více hlasů (o tři procentní body) Fabricio Alvarado, jemuž některé předvolební průzkumy přisuzují i velmi těsné vítězství v druhém kole.

Osmatřicetiletý Carlos Alvarado je kandidátem centristické Strany občanské akce (PAC). Vysokoškolské vzdělání získal jak v Kostarice, tak v Británii. Dříve pracoval jako novinář a je autorem knihy povídek a dvou románů.

Preference jeho třiačtyřicetiletého konzervativního protikandidáta podle agentury Reuters vyskočily, když kritizoval Meziamerický soud pro lidská práva, který Kostariku vyzval, aby umožnila homosexuálním párům uzavírat občanské sňatky a adoptovat děti a dopřála jim stejná práva jako heterosexuálním dvojicím.

Carlos Alvarado se naopak jako jediný z uchazečů o úřad hlavy státu pro sňatky osob stejného pohlaví veřejně vyslovil. Fabricio Alvarado brojí proti "sekulárnímu státu" a "genderové ideologii".

Během kampaně se debatovalo i o dalších tématech - například o obavách z rostoucího schodku státního rozpočtu, anebo o stoupajícím počtu vražd, jenž minulý rok dosáhl rekordní výše - klíčovým problémem ale byly sňatky osob stejného pohlaví.

V latinskoamerických zemích homosexuálové často čelí diskriminaci nebo i násilí, připomněla agentura AFP.

V Kostarice žije 3,3 milionu lidí, kteří se většinou považují za konzervativce. Většina obyvatel je římskokatolického vyznání, ale v zemi roste počet evangelíků. Proti sňatkům osob stejného pohlaví jsou podle průzkumů veřejného mínění dvě třetiny obyvatel.

"Je to poprvé, co tábory během volby v Kostarice polarizovalo náboženství a otázka lidských práv," řekl analytik Gustavo Araya. Fabricio Alvarado svou kampaň před druhým kolem postavil na nesouhlasu se sňatkem homosexuálů, volební úřad totiž dvakrát penalizoval jeho domovskou stranu za to, že její kandidát k získávání voličů používal náboženství.

V zemi dlouho fungoval systém dvou stran. Kostarika, která bývá vnímána jako "Švýcarsko Střední Ameriky", se těší větší stabilitě než většina ostatních zemí v tomto politicky neklidném regionu.

Volební místnosti byly otevřeny v 6.00 hodin místního času (14 hodin SELČ). První povolební odhady se očekávají v neděli večer místního času, zatímco oficiální výsledky budou vyhlášeny nejdříve v pondělí, napsala BBC.