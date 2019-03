V Texasu popravili 70letého muže. Na výkon trestu čekal 30 let

V americkém státě Texas byl ve čtvrtek smrticí injekcí popraven sedmdesátiletý Billie Wayne Coble usvědčený před téměř třiceti lety z vraždy rodičů své manželky a jejího bratra. Exekuce ale skončila výtržnostmi, když Cobleova rodina emotivní okamžik neunesla. Coble byl podle agentury AP nejstarší vězeň popravený v Texasu od roku 1982, kdy tento stát obnovil hrdelní tresty.

Coble se podle prokuratury k činu odhodlal kvůli probíhajícímu rozvodu s manželkou Karen. Její rodiče Roberta a Zeldu Vichaovy a bratra Bobbyho zastřelil u nich doma v městečku Axtell. K nejvyššímu trestu byl odsouzen v roce 1990.

Čtvrteční poprava byla vykonána v texaském Huntsville. Ještě krátce před ní nejvyšší soud odmítl Cobleho žádost o její odložení. Muž se tak stal druhým letos popraveným vězněm v Texasu a třetím v celých Spojených státech.

Krátce před podáním smrticí injekce Coble promluvil z popravčí komory k přihlížející rodině, která odsouzencovy poslední chvíle sledovala ze sekce pro svědky. Na úvod prohlásil, že si za poslední slova bude účtovat pět dolarů, poté ale rodině řekl, že ji měl rád a aby se všichni opatrovali.

Příbuzní, mezi kterými byli syn a vnuk popraveného, očividně emotivní moment neunesli a začali vykřikovat nadávky a útočit na ostatní. Cobleův syn bušil pěstí do okna, které odděluje popravčí komoru od prostoru pro svědky. Část rozrušené rodiny policie vyvedla a nakonec zadržela vrahova syna a vnuka, kteří se dále chovali agresivně. Dvojice byla obviněna z výtržností.

30 years after his crime, Billie Wayne Coble has finally been executed.



Tonight, let us remember Robert Vicha, Zelda Vicha, and Bobby Vicha.



Today is their day, not Billie Coble's. pic.twitter.com/nOfonTHFAN