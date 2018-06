V USA mají první lobbistku s Downovým syndromem

V USA mají historicky první lobbistku s Downovým syndromem. Kayla McKeonová je odhodlána bojovat za práva a větší nezávislost pro lidi s různými postiženími. Její příběh přinesl server BBC.

"Jmenuju se Kayla McKeonová a jsem první registrovanou lobbistkou s Downovým syndromem. To, že jsem ve Washingtonu, je mimo veškerá očekávání, o kterých jsem kdy snila," neskrývá svou radost.

McKeonová lobbuje za nová práva pro lidi s různými postiženími, která jim mají ulehčit cestu za větší nezávislostí. Sama si této svobody nesmírně cení. "Je to pro mě obrovská věc být tak nezávislá," přiznává.

Začátky angažování se v politice pro ni nebyly snadné. Zprvu potřebovala například pomoc s nastupováním do metra. Nyní už ale jezdí sama. "Bylo opravdu těžké opustit mé rodiče. Vím, že jsou na mě a na to, co mohu dokázat, neuvěřitelně hrdí," říká.

A čím se ve své práci ve washingtonském kapitolu zabývá? "Když jsem v kanceláři, řeším jeden telefonát za druhým. Baví mě to, protože takhle můžeme naši zprávu poslat do světa," mluví za všechny lidi s nějakým postižením.

Ve své nové roli už například pomohla k novému zákonu ohledně bezplatné zdravotní péče pro postižené lidi, kteří disponují dostatečnými úsporami.

"Cítím tu moc a úžasný pocit toho, že jsem v Kapitolu. Setkávám se s lidmi, kteří mi mohou pomoct prosadit zákony. Zatím jsem se nepotkala s prezidentem Spojených států amerických. Vsadím se, že to musí být hodně zajímavé s ním mluvit," dodala na závěr.