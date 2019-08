Válku v Afghánistánu bychom vyhráli za pár dní, řekl Trump

Spojené státy by mohly vyhrát vleklou válku v Afghánistánu během pár dní. V takovém případě by ale byly zabity miliony lidí, a to i bez použití jaderných zbraní. Prohlásil to podle agentury AFP v pátek americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu pronesl již v červenci podobné výroky, které v Afghánistánu vyvolaly velké pobouření.

Spojené státy v současné době vedou mírová jednání se zástupci afghánského povstaleckého hnutí Tálibán. V mírové dohodě by mělo být zakotveno stažení amerických vojáků z afghánského území výměnou za záruku Tálibánu, že už nebude poskytovat útočiště zahraničním extremistům a džihádistickým skupinám typu teroristické organizace Al-Káida a Islámský stát (IS).

Trump v pátek prohlásil, že při mírových jednáních s Tálibánem bylo dosaženo značného pokroku. "Dosáhli jsme velkého pokroku," řekl Trump novinářům v Bílém domě. Americký prezident současně zdůraznil, že Spojené státy by mohly v Afghánistánu "zvítězit během dvou, tří nebo čtyř dnů" "Nehodlám ale připravit o život deset milionů lidí," dodal.

Podobně se Trump vyjádřil již v červenci. "Kdybychom chtěli v Afghánistánu válčit a vyhrát to, tak bych tu válku vyhrál do týdne. Nechci ale zabít deset milionů lidí. Afghánistán by mohl být vymazán z povrchu planety. Touhle cestou jít nechci," uvedl o možném radikálním tažení proti zemi s 35 miliony obyvatel tehdy šéf Bílého domu. Poznámky o vyhlazení Afghánistánu ale vyvolaly nelibost v Kábulu, který následně požádal Bílý dům o vysvětlení.

Americká média se tento týden zmínila o existenci návrhu mírové dohody údajně dojednaného zástupci americké vlády a Tálibánu. Podle listu The Washington Post by prvním krokem k míru mělo být snížení počtu amerických vojáků v Afghánistánu ze 14.000 na 8000. Tálibán by výměnou za to slíbil, že bude dodržovat příměří a přetrhá veškeré svazky s teroristickou sítí Al-Káida.