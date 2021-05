Ve škole v Idaho střílela žákyně z šesté třídy, zranila tři lidi

Žákyně šesté třídy si přinesla do školy na východě amerického státu Idaho zbraň a následně postřelila dva žáky a zaměstnance školy, než ji odzbrojila učitelka. Všichni tři lidé, které střelkyně zasáhla, utrpěli zranění končetin a předpokládá se, že přežijí, uvedla v pátek agentura AP s odvoláním na místní úřady. První zprávy z místa čtvrtečního incidentu uváděly, že ve škole střílel jeden ze studentů.

Dějištěm násilí byla škola v městečku Rigby, kam docházejí děti ve věku odpovídajícím druhému stupni základní školy v ČR. Podle AP se tu učí asi 1500 žáků šestého až osmého ročníku. Na místě zasahovalo několik policejních jednotek a žáky evakuovali do nedaleké budovy střední školy, kde si je převzali rodiče.

Šerif místního okresu Jefferson County Steve Anderson uvedl, že dívka vytáhla zbraň z baťůžku a několikrát vystřelila uvnitř školy i mimo ní. Odzbrojila ji učitelka, která ji také zadržela, než ji převzali strážci zákona. Ti dívku z blízkého města Idaho Falls odvezli do vazby. Šerif neuvedl dívčino jméno. Úřady zjišťují její motiv a také to, kde získala zbraň.

Zraněný dospělý, který utrpěl hladký průstřel končetiny, byl již propuštěn z nemocnice, uvedl doktor Michael Lemon. Oba zranění žáci - podle serveru ABC News dívka a chlapec - zůstanou v nemocnici přes noc. I když jsou v dobrém stavu, je podle lékaře možné, že bude zapotřebí jednoho operovat.

"Byli jsme právě ve třídě s naším učitelem, když jsme uslyšeli hlasitou ránu a pak další dvě. Pak byl slyšet křik," vylíčil dvanáctiletý Yandel Rodriguez. "Náš učitel to šel zkontrolovat a našel krev," dodal.

"Je to ta nejhorší noční můra, jaká se může stát," řekl o střelbě šéf okresního školství Chad Martin. "Připravovali jsme se na to, ale ve skutečnosti nikdy nemůžete být na to úplně připraveni," dodal podle ABC.

Agentura AFP poznamenala, že úřady neuvedly věk dívky, která střílela, ale obvykle mívají žákyně šesté třídy jedenáct či dvanáct let. Střelba podle šerifa začala ve vstupní hale a pokračovala venku.

Loni bylo v USA zabito více než 43 tisíc lidí střelnou zbraní, dodala AFP s odvoláním na server Gun Violence Archive. Do tohoto údaje jsou zahrnuty i sebevraždy.