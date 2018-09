Vědci věří v naději. Popel může stále ukrývat řadu artefaktů

Vědci stále doufají, že se podaří najít slavnou lebku Luzie a další cenné artefakty v popelu a troskách brazilského Národního muzea, které v neděli zničil požár. Naději v nich vzbudila zpráva hasičů, podle nichž se podařilo najít fragmenty kostí ze sbírky. Informovala o tom ve středu agentura AP.

Oficiální činitelé už uvedli, že při požáru, který z dosud neznámých příčin v muzeu vypukl v neděli, bylo možná zničeno až 90 procent z největší latinskoamerické sbírky pokladů. Letecké fotografie hlavní budovy ukazují jen hromady trosek a popela tam, kde se propadla střecha.

Hasiči nicméně "našli fragmenty kostí v sále, kde muzeum uchovávalo mnoho předmětů včetně lebek", oznámila zástupkyně ředitele muzea Cristiana Serejová. "Musíme je posbírat a dopravit do laboratoře, abychom přesně určili, z čeho pocházejí," dodala.

