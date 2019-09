Velká evakuace kvůli hurikánu Dorian. Jde o přežití

Téměř milion lidí žijících na pobřeží Jižní Karolíny se bude v pondělí muset evakuovat kvůli blížícímu se hurikánu Dorian. S odvoláním na nařízení jihokarolínského guvernéra Henryho McMastera o tom informovala agentura AP. Evakuace byla také nařízena obyvatelům pobřeží Georgie a v částech Floridy.

Nařízená evakuace vejde v platnost dnes ve 12:00 místního času (18:00 SELČ). Provoz na dálnici bude upraven, aby se lidé mohli z pobřeží dostat do vnitrozemí rychleji. Opatření se bude týkat zhruba 830 000 lidí, přičemž mnozí z nich se budou muset evakuovat již počtvrté za uplynulé čtyři roky. "Domníváme se, že dokážeme zajistit, aby všichni přežili," uvedl guvernér McMaster.

Oko hurikánu Dorian se podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) bude od středy posouvat paralelně k pobřeží Jižní Karolíny. Malá odchylka v předpovědi by ale podle agentury AP mohla znamenat, že stát zasáhne velmi silný vítr.

Evakuováno má být také pobřeží Georgie. Opatření, které nařídil guvernér Brian Kemp, by rovněž mělo začít platit kolem poledne místního času. V oblasti podle agentury AP žije zhruba 540.000 lidí.

Povinně se budou také muset evakuovat obyvatelé záplavových částí Floridy a lidé žijící v karavanech. Nařízení se týká Palm Beach a Daytona Beach. Dobrovolná evakuace také platí v některých částech severní Floridy. Podle současné předpovědi bude zasaženo pouze východní pobřeží Floridy, což znamená, že se tamní obyvatelé budou pravděpodobně přesouvat na západ. I přes nařízenou evakuaci se zatím na silnicích netvořily větší kolony. Guvernér Ron DeSantis vyzval obyvatelé, aby sledovali předpověď počasí a důkladně se připravili.

