Venezuela bojuje s dalším masivním výpadkem elekřiny

Život ve Venezuele v úterý opět ochromily přerušené dodávky elektřiny, kvůli nimž na úterý vláda vyhlásila pracovní i školní volno. Masový výpadek elektřiny, který stejně jako začátkem března postihl nyní téměř celou zemi, je podle expertů důsledkem dlouhodobě zanedbávané energetické sítě. Socialistická vláda prezidenta Nicoláse Madura ho ale opět označila za cílený útok, jímž se ji opozice a Spojené státy snaží svrhnout.

Výpadek energie nastal v pondělí kolem 13.30 místního času v 16 z 23 států Venezuely. Asi po třech hodinách se dodávky elektřiny podařilo obnovit, ale večer před desátou se skoro celá země opět ponořila do tmy. Dodávky elektřiny se ve většině regionů dosud nepodařilo obnovit.

Venezuela, která se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, je na výpadky elektřiny zvyklá. Dosud ale nebyly tak dlouhé a nepostihly najednou celou zemi, jako se to stalo 7. března. Tehdejší výpadek trval několik dní, po něž byly uzavřeny obchody i školy, přerušeny byly i dodávky vody a někde docházelo k rabování obchodů či pekáren.

"Postupně nás nechávají umírat. Prezident musí odejít ze země. Když neumřeme kvůli nedostatku léků, umřeme hlady," řekla televizi TV Venezuela jedna z obyvatelek Caracasu, kde v úterý opět nejezdilo kvůli výpadku energie ani metro.

Za vše může USA

Vláda v pondělí stejně jako začátkem března obvinila z výpadku energie opozici a USA, které podle ní zosnovaly "kybernetický útok" na hydroelektrárnu na přehradě Guri. Ta zásobuje elektřinou asi 70 procent země. Experti ale tvrdí, že takový útok na zastaralou venezuelskou energetickou síť není možný.

"Komunikační systém, který má (energetická společnost) Corpoelec, je velmi obtížné napadnout elektronicky přes internetové sítě," řekl v úterý televizi TV Venezuela elektroinženýr Guillermo Ovalles. Dodal, že výpadky budou pokračovat, dokud nepadne tato vláda. Její autoritářský režim mimo jiné přiměl k emigraci tisíce odborníků a dlouhá léta zanedbával obnovu a údržbu energetické sítě.

"Pro vstup do elektrárny Guri je nutné zvláštní povolení, snažila jsem se tam dostat a nepustili mě tam, sabotáž je podle mě vyloučená," domnívá se také Aixa Lópezová, šéfka sdružení lidí postižených výpadky elektřiny.

Second blackout in a month hits #Venezuela, cutting power to #Caracas https://t.co/vLDX11oa2y pic.twitter.com/MBVWClc3du