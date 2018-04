VIDEO: Drama na palubě Boeingu. Kus motoru rozbil okno

Na mezinárodním letišti ve Filadelfii v úterý nouzově přistál letoun se 143 cestujícími a pěti členy posádky, jemuž se odtrhla část krytu levého motoru a rozbila jedno z oken. Stroj společnosti Southwest Airlines letěl na lince z New Yorku do Dallasu.

Boeing 737 bezpečně přistál, podle agentury AP byl levý motor poškozen a okolí bylo pokryto hasičskou pěnou, přestože stopy ohně nebyly patrné. Podle jednoho z cestujících si pasažéři během letu museli nasadit kyslíkové masky. Po přistání cestující poškozený stroj bezpečně opustili.

Podle nepotvrzených informací televize CNN byl jeden z pasažérů vážně zraněn rozbitým oknem a byl převezen do nemocnice. O příčinách incidentu zatím nejsou žádné informace.

