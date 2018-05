VIDEO: Šokující havárie. Muž při ní vyletěl z osobního auta

Bezpečnostní kamery na jedné z ulic ve městě Ponta Grossa na jihu Brazílie ukázaly šokující záběry automobilové havárie. Auto pronásledované policí hodilo ve velké rychlostí smyk, několikrát se ve vzduchu otočilo a z vozidla vyletěl jeden z pasažérů, který narazil do jednoho z domů na ulici. Řidič přitom utrpěl jen drobná poranění. Informovala o tom brazilská agentura FocusOn News.

Incident se odehrál v pondělí lehce po poledni. V klidné ulici se zničehonic řítilo obrovskou rychlostí auto, které pronásledovala zhruba necelé dva kilometry policie. Auto dostalo smyk a několikrát se převrátilo. Vypadl z něj sedmadvacetiletý muž, který proletěl listím stromu a narazil do domu poblíž.

"Strážnici si v rámci rutinní kontroly oblasti všimli podezřelé poznávací značky ze Sao Paula, která neodpovídala značce vozidla registrované ve městě. Auto se jim nepodařilo na znamení zastavit. To následně nabralo velkou rychlost, a tak ho policisté začali pronásledovat. Honička skončila poté, co auto v obytné zóně havarovalo," sdělil mluvčí policejního oddělení v Paraně.

"Jeden z cestujících během jízdy vyletěl z vozidla a utrpěl těžká zranění. Momentálně zůstává na jednotce intenzivní péče. Policisté ho nalezli zraněného v zahradě u domu, kde se vozidlo zastavilo," dodal.

Zatímco spolucestující je v ohrožení života, dvacetiletý řidič z havárie vyvázl jen s lehkými odřeninami. Policie ho však okamžitě vzala do vazby. "Řidič byl po havárii schopen jít po svých. Utrpěl menší škrábance na obličeji a na pažích. Poté co ho ošetřili, byl převezen do vazby," potvrdil mluvčí.

Muž už byl obviněn z nepovoleného řízení bez řidičského průkazu a bez dokumentů od auta. Zároveň byl obviněn za nebezpečnou jízdu a neuposlechnutí policejních příkazů.