Vlivný generál: Maduro zadržoval léky, kupoval si za ně hlasy

Režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura zamezoval distribuci léků, které skladoval a rozděloval je až před volbami, aby si tak koupil hlasy voličů. Řekl to v pondělí v rozhovoru s kolumbijskou televizí NTN24 venezuelský generál Carlos Rotondaro, který stál deset let v čele venezuelského úřadu sociálního zabezpečení (IVSS) a který před necelými třemi týdny utekl do Kolumbie.

"Byl jsem svědkem toho, jak nám mnohokrát řekli, abychom nerozdělovali léky, schovali je a rozdělovali je až před volbami," popsal praktiky Madurova režimu Rotondaro. Venezuela se přitom už několik let potýká s ekonomickou i humanitární krizí, v níž lidé umírají i na běžné nemoci právě kvůli nedostatku léků. V zemi chybí také základní potraviny, což vláda řeší přídělovým systémem, který má na starosti armáda a který vláda podle opozice také zneužívá ke kupování hlasů ve volbách.

Ze své vlasti utekl Rotondaro podle kolumbijských médií 28. února a v Kolumbii požádal o status uprchlíka. V pondělí poskytl rozhovor tamní televizi, v níž mimo jiné uvedl, že uznává za prozatímního prezidenta své země opozičního lídra a šéfa parlamentu Juana Guaidóa. Ke stejnému kroku vyzval své kolegy z armády. Do Kolumbie za poslední měsíc utekl asi tisíc venezuelských vojáků, kteří odmítli dál sloužit Madurovi.

Rotondaro také v rozhovoru uvedl, že na venezuelskou tajnou službu má stále velký vliv kubánská vláda, i když tento vliv je podle něj čím dál menší. Právě strach z represí je podle mnohých hlavním důvodem, proč se řada vojáků bojí přidat na stranu opozice. Ač parlament v čele s Guaidóem letos schválil zákon o amnestii pro vojáky a státní úředníky, pokud pomohou obnovit v zemi demokracii.

Čas na zodpovědnost

Venezuelský opoziční deník El Nacional v úterý přinesl komentář Franciska Valencii, ředitele nevládní organizace Codevida, podle něhož by se Rotondaro měl přinejmenším omluvit pozůstalým po lidech, kteří kvůli nedostatku léků zemřeli. "Je čas přijmout zodpovědnost, generále Rotondaro. Jako tehdejší představitel úřadu pro sociální pojištění jste věděl, že blokují léky a infúze pro nemocné, a měl jste s tím něco dělat," uvedl Valencia.

Rotondaro stál v čele IVSS od roku 2008 a v roce 2009 byl několik měsíců ministrem zdravotnictví. Loni na něj podal opoziční poslanec Winston Flores trestní oznámení pro zpronevěru sto milionů dolarů (asi 2,2 miliardy korun) určených na nákup léků a zdravotnických potřeb. Poté na něj USA uvalily sankce, podobně jako na řadu dalších představitelů Madurova režimu.