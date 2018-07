Vrať se zpátky do Mexika, křičela žena na muže, když ho mlátila cihlou

Nevídané násilí zaznamenali policisté v Kalifornii, kde se na ulici na 91letého muže vrhla žena společně s dalšími muži a brutálně ho zbili. Přitom k tomu neměli žádný důvod. Vadilo jim, že muž je z Mexika, a chtěli, aby "se vrátil zpátky tam, kam patří." Zprávu přinesl server CNN.

Rodolfo Rodriguez oslaví za dva měsíce své 92. narozeniny, nemusel se jich ale dožít. Když se 4. července na Den nezávislosti procházel po ulici v kalifornském městečku Willowbrook, narazil na agresivní kolemjdoucí.

Podle své výpovědi narazil poblíž parku na ženu s malým dítětem. Ta ho bez jakéhokoliv varování zezadu napadla kusem betonové cihly. Během útoku oslovila i další kolemjdoucí muže, kteří se k brutálnímu ataku přidali.

"Ani jsem do jejího dítěte nenarazil. Jen jsem kolem ní prošel a ona do mě strčila a začala mě mlátit," citoval ho server CNN. "Už nemohu chodit, mám velké bolesti," dodal.

Rodriguez ze svého rodného města Michoacán v Mexiku přitom do Kalifornie přijíždí na pravidelné návštěvy dvakrát do roka, kde navštěvuje svého vnuka Erika Mendozu.

"Každý v sousedství už ho za tu dobu zná. Máme podezření, kdo to (útok) mohl provést, ale necháme to na policii, aby je našla," sdělil Mendoza a dodal, že jeho dědeček utrpěl zlomeninu čelisti a dvou žeber. Obličej má pak celý pokrytý modřinami. V nemocnici ho ošetřovali šest hodin.

Policie už spustila pátrání po podezřelé ženě a třech až čtyřech mužích. Neví však, zdali útočnici použili kromě betonové cihly také nějaké další zbraně a jaký měli ke svému činu motiv. "Jak se zdá, bylo tam čtyřleté dítě, které vše vidělo. Nemůžeme mít takové lidi v našich ulicích," řekl CNN zástupce místního šerifa D'Angelo Robinson.

Svědkyně ji chtěla natočit

Celý incident zahlédla Misbel Borjasová, která projížděla autem. Když viděla, jak žena opakovaně mlátí bezmocného muže betonovou cihlou, zastavila a snažila se ženu zachytit na kameru v mobilním telefonu.

"Slyšela jsem, jak říká, aby se vrátil zpátky do své země, ať se vrátí do Mexika. Když jsem se pokusila ji natočit, hodila po mně tu stejnou cihlu. Snažila se trefit do mého auta," uvedla svědkyně, jež svou krátkou nahrávku už se zakrváceným mužem sdílela na sociálních sítích.

Sám Rodriguez vypověděl, že neví, odkud žena svou betonovou zbraň vzala. Pamatuje si jen, že byl opakovaně mlácen. Pak v jednom momentu slyšel, jak říká kolemjdoucím mužům, že se snažil unést její dceru. Muži se tak k ní přidali a začali do něj kopat. "Není to pravda. Nikdy jsem nikoho nijak neurazil," řekl reportérovi CNN se slzami v očích.

Teď už je v bezpečí domova u svého vnuka. Značně polámaný sedí v polohovacím křesle a léčí své zlomeniny a modřiny. Rodina na crowdfundingovém webu GoFundMe spustila kampaň, kde prosí lidi, aby přispěli na výdaje za dědečkovu léčbu.