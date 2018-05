Vypovězení jaderné dohody? Američané Trumpův názor nesdílejí

Většina Američanů se domnívá, že by Spojené státy neměly odstupovat od mezinárodní jaderné dohody s Íránem. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který zveřejnil zpravodajský server televize CNN. V průzkumu se 63 procent dotázaných vyslovilo pro zachování dohody a 29 procent respondentů uvedlo, že by se z ní USA měly stáhnout. Americký prezident Donald Trump oznámil, že v úterý zveřejní své rozhodnutí týkající se budoucnosti dohody, jejíž obsah dlouhodobě ostře kritizuje.

Írán dohodu uzavřel v roce 2015 se šesti mocnostmi (USA, Francie, Británie, Německo, Čína a Rusko) a EU a zavázal se v ní pozastavit svůj jaderný program výměnou za zmírnění protiíránských sankcí. Prezident USA se musí k dohodě vyjadřovat vždy po 120 dnech a nový termín vyprší 12. května. Při tom minulém Trump řekl, že účast USA na dohodě příště neprodlouží, pokud nebudou vyřešeny její sporné body. Trump stejně jako Izrael tvrdí, že dohoda Íránu nezabrání, aby se v budoucnu jaderně vyzbrojil.

Téměř dvě třetiny účastníků průzkumu veřejného mínění podpořily udržení jaderné dohody s Íránem, přestože 62 procent dotázaných vyjádřilo přesvědčení, že Teherán porušuje podmínky zmíněné smlouvy. Pouze 19 procent dotázaných se domnívá, že Írán dohodu neporušuje.

Podle průzkumu také od loňského roku vzrostlo v USA procento lidí, kteří se domnívají, že Írán představuje vážnou hrozbu pro Spojené státy. Pětasedmdesát procent respondentů řeklo, že Írán znamená "velmi vážnou hrozbu" či "středně silnou hrozbu". V říjnu takových lidí bylo 69 procent a v srpnu 71 procent.

Podíl lidí, kteří považují Írán za "velmi vážnou hrozbu", stoupl od října o deset procentních bodů: ze 30 na 40. To je maximum za Trumpovy vlády. Přibližně stejné procento vyjadřovalo obavy z Íránu v dubnu 2015, kdy byla dohoda uzavřena, napsal server CNN.