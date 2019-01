Wall Street nechce Trumpa ani radikální demokraty

Bankéři na newyorské burze by se v příštích prezidentských volbách chtěli zbavit Donalda Trumpa, ale jímá je panická hrůza před možnými demokratickými kandidáty, kteří se budou pokoušet regulovat ekonomiku a zvyšovat daně. Napsal to server Politico v informaci o názorech newyorské Wall Street na volby v roce 2020.

Podpora movitých finančních bossů by mohla ve volební kampani demokratům prospět, ale jakékoli napojení demokratických kandidátů na bankéře by vyvolalo ostré útoky vzmáhající se levice, upozorňuje Politico.

Radikální křídlo demokratů nechce mít nic společného s bankéři na Wall Street, které v debatách na sociálních sítích označuje za "tučné kocoury". Levice v Demokratické straně volá po regulaci bankovnictví a zdanění bohatých. Ve shromažďování financí pro volební boj budou spíš spoléhat na drobné dárce mobilizované přes sociální sítě než na příspěvky bohatých.

Ovzduší na burze paralyzuje nervozita, manažeři na Wall Street nevědí, co dělat, uvádí Politico. Favoritem burzy je liberál a centrista Michael Bloomberg, který však moc šancí na zvolení nemá. "Divokou kartu" prý drží v ruce bývalý viceprezident Joe Biden, kterého "všichni milují", ale v roce voleb mu bude 78 let.

Největší strach má konzervativní Wall Street z demokratických kandidátů Bernieho Sanderse a Elizabeth Warrenové, zanícených bojovníků proti finanční oligarchii. "Nemůže to být Warrenová a nemůže to být Sanders, musí to být nějaký centrista schopný vyhrát," řekl americkému serveru šéf velké americké banky, který stejně jako mnozí jiní nechtěl být jmenován, aby nepozlobil šéfa Bílého domu.

Na burze jsou ale i věrní stoupenci demokratů, kteří hlavně chtějí najít kandidáta schopného Trumpa porazit - i kdyby to měla být Warrenová, píše Politico. Podpora možných demokratických kandidátů však mezi nimi není stoprocentní. "Každý chce vyhrát, boj je otevřený jako nikdy. Každý má svého kandidáta a každý, zdá se, může vyhrát... pokud se nejmenuje Bernie Sanders," cituje server burziána se zkušeností ve vrcholné politice Demokratické strany.