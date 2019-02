Walters podpořil Madura a vyzval k protestům proti Trumpovi

Britský hudebník Roger Waters vyvolal pobouřené reakce na sociálních sítích, když na twitteru podpořil režim venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Bývalý lídr skupiny Pink Floyd zároveň vyzval k protestu proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který se podle něj nemá vměšovat do záležitostí venezuelského lidu. Informovalo o tom několik latinskoamerických deníků, například argentinský deník La Nación.

"Zastavte poslední šílenství americké vlády, nechte na pokoji venezuelský lid, mají skutečnou demokracii," napsal na twitteru pětasedmdesátiletý Waters, který se celý život angažuje i jako politický aktivista a který se netají výrazně levicovými názory. Trumpa Waters kritizuje opakovaně, často také organizuje akce za práva Palestinců a proti Izraeli.

Podporou režimu Nicoláse Madura, jehož se už několik let venezuelská opozice snaží dostat od moci kvůli porušování lidských práv a kolabujícímu hospodářství, si Waters vysloužil kritické reakce. "Je mi do pláče. Můj největší hudební idol podporuje vládu, která zruinovala mou zemi a mou rodinu.. Rogere, nemáš ani tušení, co se ve Venezuele děje," napsala na twitteru jedna z Watersových fanynek.

Další z Watersových fanoušků použil přirovnání názvu oblíbeného a slavného alba skupiny Pink Floyd Wish You Were Here (Kéž bys tu byl). "Kéž bys byl tady ve Venezuele, jedl jednou denně, bál se obyčejné infekce a bál se vlády, kterou ty hájíš," připomněl jeden z Venezuelanů ekonomickou krizi v této jihoamerické zemi, kde je už několik let nedostatek základních potravin a léků.

"Nepomáhej dát další cihlu do zdi diktatury. Bojujeme za svobodu, snažíme se zeď zbourat," napsal další Venezuelan s odkazem na jinou skladbu kapely Pink Floyd nazvanou Another brick in the wall (Další cihla ve zdi).

Watersův příspěvek se na twitteru objevil v neděli poté, co Trump zmínil vyslání armády do Venezuely jako "jednu z možností" řešení současné krize. Minulý měsíc tam šéf opozicí ovládaného parlamentu Juan Guiadó při masových demonstrací složil přísahu jako úřadující prezident. Učinil tak poté, co parlament neuznal druhý mandát prezidenta Madura, protože vzešel z nedemokratických voleb. Guaidóa podporují desítky zemí včetně Česka. Naopak Rusko, Čína nebo Turecko stojí za Madurem.

USA se zatím soustředí na odstřižení Madurovy vlády od financí v cizině a od zdrojů jejích příjmů. Zavedly mimo jiné sankce na státní ropnou společnost PDVSA a požádaly spojence, aby blokovaly venezuelské vládní účty ve svých bankách.

Kromě ekonomické krize zažívá Venezuela už tři roky také krizi ústavní. Po vítězství opozice v parlamentní volbách v prosinci 2015 začala Madurova vláda s pomocí nejvyššího soudu, do něhož si před ustavením nového parlamentu dosadila své příznivce, blokovat práci poslanců. Posléze vytvořila vlastní zákonodárný sbor.