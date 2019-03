Z kolegů vycházela negativní energie, tak jim dal do pití LSD

Zaměstnanec autopůjčovny ve městě Arnold v americkém státě Missouri zamíchal svým kolegům do pití LSD, protože z nich vycházela příliš "negativní energie", kterou chtěl změnit. Devatenáctiletý mladík nyní čelí obvinění z druhého stupně napadení. Zprávu přinesl server ibtimes.com.

Postižení muži byli převezeni do místní nemocnice po tom, co se z neznámých důvodů začali chvět a pociťovat závratě. Jejich mladší kolega se později přiznal, že dvěma mužům nastrčil LSD do láhví s vodou, jednomu do šálku kávy. Od halucinogenní drogy si sliboval, že zvedne jeho kolegům náladu a zpříjemní pracovní prostředí.

Policie teenagera zatkla, poté co se sám přiznal. Obvinění z druhého stupně napadení na něj však podala až po řádných laboratorních testech, které prokázaly, že mužům bylo opravdu špatně z látek, které se nacházely v jejich nápojích.

Popularita LSD oproti devadesátým letům klesla, na trhu je však stále dostupné. "Obvykle je k dostání v tekuté formě bez zápachu. Může se podávat pomocí kapek pod jazykem nebo vmícháním do nějakého nápoje," tvrdí Tony Dennis z policejního oddělení Jefferson County.

V extrémních případech po užití této drogy se člověku mohou "zkřížit smysly" a začne slyšet barvy nebo vidět zvuky. Dojít ale také může k panickému záchvatu, pocitům zoufalství nebo strachu z šílenství či dokonce ze smrti.