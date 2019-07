Z rozhádané Sněmovny reprezentantů vyháněli ďábla

Z prostorů Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu ve čtvrtek vyháněli temné duchy, kteří tam v posledních dnech rozsévali nesnášenlivost a svár. Kaplan Patrick Conroy, pověřený od roku 2011 pastorační péčí o 435 poslanců dolní kongresové komory, tam vyzýval poslance k očištění duší zasažených zlem. Podle páteční zprávy televize CNN modlitba až překvapivě silně připomínala středověké rituály vymítání ďábla.

"S Kongresem to už musí být špatné, když kaplanova modlitba ve sněmovně zní jako vyhánění duchů," uvedla svou informaci americká televize. Jezuita Conroy hovořil o "obtížném týdnu plném hádek, do něhož zasáhly temné síly". V "nejsvětějším jméně Pána" pak zlé duchy vyhnal z prostor rozhádané Sněmovny reprezentantů.

Nečisté síly podle mnohých amerických médií do Kongresu přivedl prezident Donald Trump svými urážlivými útoky proti čtveřici poslankyň, které kvůli jejich menšinovému původu a kritice poměrů v USA prezident obvinil bezmála z vlastizrady. Sám Conroy připustil, že modlitbu proti zlým duchům v této atmosféře zvolil záměrně, protože spor vyvolaný Trumpem ho znepokojil.

"Dopřej svým služebníkům v tomto domě utišující balzám, abys jim poskytl útěchu a posílil jejich duše," pronášel duchovní z parlamentní tribuny se zavřenýma očima a rukama vztaženýma vzhůru. "Nechť moudrost a trpělivost sestoupí na nás všechny a síly temna nechť neovládají naši mysl," znělo sněmovnou.

Osmašedesátiletý kaplan později novinářům řekl, že jeho modlitba byla záměrně politicky neutrální. "Na žádnou stranu jsem se nepřiklonil. Mým každodenním cílem je dosáhnout toho, aby každý člen Sněmovny reprezentantů dokázal říct amen," prohlásil Conroy.

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: "This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people's house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You." pic.twitter.com/DleRYUtLWV