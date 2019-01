Z Trumpa mají legraci. Na starém videu radí, jak překonat zeď

Americkou politikou v posledních týdnech otřásá spor prezidenta Donalda Trumpa s Kongresem o výstavbu bezpečnostní bariéry na hranici Spojených států s Mexikem. V napjaté situaci uživatele internetu pobavil Trumpův projev z roku 2004, který zveřejnil tým moderátora Trevora Noaha ze zábavního pořadu The Daily Show. Trump totiž na videu studentům dává radu: Když narazíte na zeď, jakýmkoli způsobem ji překonejte.

Projev, jehož část zveřejněnou na twitterovém účtu The Daily Show zhlédlo již téměř devět milionů lidí, pronesl realitní magnát Trump v květnu 2004. Hovořil tehdy u příležitosti převzetí čestného doktorátu na jedné z newyorských vysokých škol. Studentům přitom dával řadu rad do života, například aby vše dělali na sto procent, byli disciplinovaní či aby se každý den naučili něco nového.

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz