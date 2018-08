Za všechny zneužité děti! křičel muž a bil kněze

Katolický kněz ve státě Indiana ve Spojených státech amerických se stal terčem útoku. Zatímco se modlil v kostele, začal ho bít neznámý muž, který opakoval, že to dělá "pro všechny malé děti". Odkazoval tak na nedávné případy, kdy kněží v Pensylvánii zneužili až tisícovku dětí. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Reverend Basil John Hutsko se zrovna modlil ve svém kostele v Merrillvillu, když vtom ho útočník popadl za krk, praštil s ním o zem a začal mu bouchat hlavou o podlahu. Navíc u toho neznámý pachatel stále dokola opakoval, že je to "pro všechny malé děti". Což jednoznačně napovídá, že muž odkazoval k nedávnému odhalení tisíců případů zneužitých dětí. Ty se staly terčem až tří stovek kněží v Pensylvánii. "Máme dostatek důkazů na to, abychom to mohli považovat za zločin z nenávisti," vysvětluje Joseph Petruch.

"Ty příběhy jsou velmi ošklivé. Chápu, že jsou lidé rozzlobeni, ale takový útok na nevinného kněze nic nevyřeší. Pojďme tomu čelit jinak," uvedl reverend Thomas Loya a dodal, že Hutsko je oddaný kněz a pracuje jen s dobrými úmysly. Napadeného reverenda propustil lékař z nemocnice jen s modřinami. Až tisícovku případů zneužitých dětí odhalil soud v Pensylvánii. Terčem se stali chlapci a dívky, kteří se v době napadení nikomu nesvěřili.