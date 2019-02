Záchranáři našli další těla. Řadu z nich neidentifikovali

Na 121 se zvýšil počet obětí, které si vyžádalo protržení odpadní nádrže v dole na jihu Brazílie. Nadále se pohřešuje 226 lidí, informoval v neděli s odvoláním na místní úřady list O Globo. Identifikovat se zatím zdravotníkům podařilo 93 těl.

Odpadní nádrž se protrhla minulý týden v pátek v dole na železnou rudu u města Brumadinho, které leží nedaleko města Belo Horizonte, metropole státu Minais Gerais. Voda a bahno zaplavily rozsáhlé území, včetně administrativní části dolu a části blízké obce Vila Ferteco. Agentura DPA uvedla, že kal z nádrže zaplavil plochu asi 290 hektarů.

Podle Pedra Aihary z hasičského sboru státu Minas Gerais je možné, že se některé oběti pod tunami bahna nikdy nenajdou. Pátrání po jejich tělech bude nicméně trvat určitě déle než měsíc a termín jeho skončení zatím nebyl stanoven.

Záchranné týmy se nyní soustředí na pátrání v místech, kde zřejmě byly šatny pro zaměstnance dolu. "Domníváme se, že mnoho obětí najdeme v této oblasti," řekl Aihara listu O Globo. Na některých místech dosahují nánosy bahna až 21 metrů.

Příčina protržení nádrže zatím není známa. Brazilská společnost Vale, která důl provozovala, se hájí, že dodržovala všechny předpisy a že kontrola německé firmy TÜV Süd loni v září zjistila, že nádrž je stabilní.

