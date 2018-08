Zajímavý precedent. Školník vysoudil stovky milionů dolarů

Porota u soudu v San Francisku v pátek nařídila biotechnologické společnosti Monsanto zaplatit odškodné 289 milionů dolarů (6,5 miliardy korun) školnímu správci Dewayneu Johnsonovi. Ten amerického výrobce osiv, hnojiv a pesticidů žaloval, protože mu údajně populární herbicid Roundup přivodil rakovinu. Firma spojitost mezi svým výrobkem a onemocněním odmítá a okamžitě oznámila, že se proti verdiktu odvolá.

Johnsonův případ je první ze stovek žalob týkajících se výrobku Roundup a jeho údajné souvislosti s non-Hodgkinovými lymfomy, který se dostal před soudní porotu. Ta v pátek po třech dnech rokování dospěla k závěru, že herbicid "značně" přispěl k mužově rakovině a že výrobce měl o potenciálních rizicích informovat varovnou etiketou. Porota vyhověla požadavku poškozeného na náhradu škody částkou 39 milionů dolarů a Monsanto vyměřila dalších 250 milionů dolarů jako trestné odškodné.

Robert F. Kennedy Jr. says Monsanto had 'reckless disregard for human life' as a jury awards his client dying of cancer $289 million. The company insists Roundup weed killer is safe. https://t.co/QiukpxA0qm