Zemětřesení zasáhlo Chile, tsunami podle úřadů nehrozí

Zemětřesení o síle 6,7 stupně otřáslo městy na severním pobřeží Chile, žádné větší škody ale hlášeny nebyly. Chilské úřady sice nejprve preventivně nařídily evakuaci pobřeží v okolí města Coquimbo, výstrahu ale následně odvolaly. Vlna tsunami podle nich nehrozí. Informovala o tom agentura AP.

Epicentrum se podle americké geologické služby USGS nacházelo asi 15.6 kilometru od města Coquimbo, otřesy vycházely z hloubky 53 kilometrů. Podle chilských úřadů vlna tsunami nehrozí.

Chile je zemí s jedním z nejvyšších výskytů zemětřesení na světě. V roce 2010 zde zaznamenali zemětřesení o síle 8,8 stupně, následná vlna tsunami si pak vyžádala na 500 mrtvých.

Earthquake in #Chile - Early impact estimation. Modified Mercalli Intensity: 7.3/10 pic.twitter.com/2XvY386YQy

BREAKING: 200,000 people without electricity after earthquake in Chile