Zemřel John Paul Stevens, bývalý člen Nejvyššího soudu USA

Ve věku 99 let zemřel na Floridě bývalý člen amerického nejvyššího soudu John Paul Stevens. Informoval o tom v prohlášení zmíněný soud, podle nějž byla příčinou úterního soudcova úmrtí mrtvice. Byl členem soudu téměř 35 let.

Nejvyšším soudcem ho jmenoval republikánský prezident Gerald Ford, avšak Stevens platil za liberálního člena. Prosazoval práva na potraty, ochranu zákazníků a omezení pro trest smrti.

Ve funkci byl téměř 35 let, což je třetí nejdelší služební období u této instituce vůbec. Funkce se vzdal ve věku 90 let, avšak zůstal veřejně činný, psal knihy, hovořil na veřejnosti a přispíval do literárních recenzí.

Tvrdil, že zůstal věrný svým názorům, i když se soud začal za doby jeho služby přiklánět ke konzervatismu. "Nepovažuji se za liberála," řekl v roce 2007 v rozhovoru s The New York Times. Podle serveru BBC napsal vůbec nejvíc nekonformních posudků v rámci nejvyššího soudu.

"Přinesl do našich řad nenapodobitelný druh laskavosti, skromnosti, moudrosti a nezávislosti. Jeho neúnavná oddanost spravedlnosti z nás učinila lepší národ," uvedl v prohlášení ke Stevensovu skonu předseda soud John Roberts.

Stevens sloužil v armádě a za druhé světové války přispíval k luštění tajných kódů. Až pak vystudoval práva. Nejvyšším soudcem byl jmenován roku 1975 a postupně zmírňoval své názory na trest smrti, kontrolu zbraní nebo oddělení státu od církve. Upozornil na sebe svým nekonformním názorem na rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 2000, které zablokovalo přepočítání hlasů na Floridě po prezidentských volbách, po nichž se stal prezidentem George Bush. Stevens tehdy řekl, že pravý vítěz možná nebude znám nikdy, zatímco poražený ano, a tím je důvěra v soudce jako nestranného strážce práva.

Ještě loni se vložil do debaty, když prezident Donald Trump prosadil jmenování Bretta Kavanaugha do nejvyššího soudu. Řekl tehdy, že by se Kavanaugh členem stát neměl kvůli svým politicky stranickým názorům. Jedno z posledních interview poskytl listu The Wall Street Journal, kdy mimo jiné uvedl, že si prezident Donald Trump přisvojuje pravomoci, které mu nenáleží.