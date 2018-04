Známá herečka spoluvedla sektu zneužívající ženy

Americkou herečku Allison Mackovou v pátek zadržela policie kvůli tomu, že údajně spoluvedla tajný spolek sexuálně zneužívající ženy. Pětatřicetiletá herečka známá především ze seriálu Smallville byla obviněna ze spiknutí a kuplířství. Pokud bude odsouzena, může dostat až desítky let vězení, uvedla televize CNN.

Macková byla podle prokuratury spolupracovnicí již v březnu zadrženého Keitha Ranierea, který vytvořil společnost, do níž pod záminkou sebezdokonalovacích cvičení lákal ženy. Cvičení však podle vyšetřovatelů spočívala především v sexuálních stycích s Ranierem, jenž byl jediným mužem ve spolku. Nově příchozí ženy byly titulovány "otrokyně", zatímco ty, které přivedly další ženu, získaly titul "paní".

Macková se podle prokuratury podílela na získávání nových členek spolku. "Jak je uvedeno v obvinění, Allison Macková prováděla nábor členek do skupiny, kde měly ženy získávat rady, ale ve skutečnosti ji vytvořil a vedl Keith Raniere. Oběti byly poté zneužívány, jak sexuálně, tak pracovně, k užitku obviněných," řekl médiím prokurátor Richard Donoghue.

