Zpřísněte pravidla pro držení zbraní, žádají studenti politiky

Tisíce studentů dorazily k sídlu floridského zákonodárného shromáždění, aby přesvědčily místní politiky k přijetí přísnějších pravidel pro držení útočných zbraní. Byli mezi nimi i přeživší střelby ze střední školy v Parklandu, kde minulý týden rukou bývalého studenta Nikolase Cruze zahynulo 17 lidí.

Studenti se domáhali mimo jiné zvýšení věkové hranice pro nákup zbraní, o němž uvažuje i prezident Donald Trump. Místní zákonodárci přislíbili, že zvýšení věku z 18 na 21 let zváží.

"We really have to focus on the fact that it's way too easy for teenagers to buy guns": @ABC's @JonKarl speaks with students protesting gun violence outside the White House. https://t.co/uCcoWla8lN pic.twitter.com/WDxTqrtob3