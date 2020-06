Antverpy po kritice odstranily sochu krále Leopolda II., kontroverzních pomníků se zbavila i další města

V belgických Antverpách byla odstraněna socha bývalého krále Leopolda II., uvedla agentura AFP. Kvůli vladařově sporné roli v belgické koloniální minulosti byla v posledních týdnech terčem zesílené kritiky odpůrců rasismu a spolu s dalšími skulpturami utrpěla škody při víkendových protestech.

Rozhodnutí o odstranění sochy přišlo poté, co se o tomto víkendu po celé Belgii v reakci na květnové zabití amerického černocha George Floyda uskutečnily několikatisícové demonstrace proti rasismu. Sochu, která až do dneška stála v antverpské čtvrti Ekeren, při manifestaci poškodili vandalové.

Příslušník německé sasko-koburské dynastie Leopold II. byl belgickým králem v letech 1865 až 1909. Za jeho vlády Belgie kolonizovala dnešní Kongo, které připadlo do králova osobního vlastnictví. Ve jménu "civilizační mise" zřídili kolonisté v Kongu brutální režim stojící na vykořisťování a nucené práci dělníků na kaučukovníkových plantážích. Podle odhadů historiků zahynulo v důsledku belgických represí na deset milionů Konžanů.

Podle Johana Vermanta, mluvčího starosty Antverp Barta De Wevera, měla být socha odstraněna při plánované rekonstrukci náměstí v roce 2023. Po jejím poničení minulý týden bylo rozhodnuto o přesunu do muzejního depozitáře. S tím, že by se na původní místo někdy vrátila, se podle mluvčího nepočítá.

Opravme dějiny

Demonstrace pod heslem Black Lives Matter v Antverpách, Bruselu či Lutychu, ale i jinde v Evropě, oživily téma rasismu a násilí páchaného kolonizátory na domorodém obyvatelstvu. Skupina s názvem Opravme dějiny vyzývá k odstranění všech soch Leopolda II. z veřejných míst v Bruselu. Bývalého krále viní z toho, že "vyhladil miliony Konžanů". On-line petice získala už více než 30 tisíc podpisů.

Vandalismus na sochách historických osobností se o víkendu neodehrál pouze v Belgii. Při nedělní manifestaci v britském Bristolu strhli protestující s pomocí provazů z podstavce bronzovou sochu Edwarda Colstona (1636-1721), který prodal do Ameriky na 80.000 mužů, žen a dětí z Afriky. Dav sochu odválel na most a shodil ji do řeky. Slovy "byl rasista" posprejovali také v Londýně pomník ministerského předsedy z doby druhé světové války Winstona Churchilla.

Kde dále se odstraňovaly sochy?