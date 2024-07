AP: Ruský soud poslal na 6,5 roku do vězení novinářku Kurmaševovou

Ruský soud poslal na 6,5 roku do vězení rusko-americkou novinářku žijící v Česku Alsu Kurmaševovou, kterou uznal vinnou z šíření toho, co ruské úřady nazývají lživými informacemi o ruské armádě. Napsala to dnes agentura AP s odkazem na soudní záznamy a mluvčí soudu.

Šéf Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), pro které novinářka pracuje, proces i rozsudek označil za výsměch spravedlnosti. Český ministr zahraničí Jan Lipavský uvedl, že česká diplomacie bude pokračovat v boji za propuštění novinářky Kurmaševové a za spravedlnost pro další politické vězně.

Podle AP ruské úřady klasifikovaly proces jako tajný, a nejsou tak k dispozici žádné podrobnosti o povaze obvinění proti Kurmaševové. Za lživé označují ruské úřady a soudy veškeré informace, které jsou v rozporu s oficiální interpretací Moskvy ohledně ruské války proti sousední Ukrajině. Ta se rozsáhlé ruské agresi brání už 880 dní.

Sedmačtyřicetiletá Kurmaševová, která má ruské i americké občanství, do Ruska odcestovala loni v květnu z rodinných důvodů. V červnu téhož roku byla před zpátečním letem zadržena na letišti v Kazani a úřady jí zabavily americký i ruský pas. Novinářka poté v Rusku čekala na vrácení cestovních dokladů. V říjnu ji úřady obvinily z porušení zákona o zahraničních agentech, konkrétně z toho, že se sama nepřihlásila úřadům jako takzvaná zahraniční agentka.

Podle médií ruská justice obvinila reportérku také z šíření falešných zpráv o ruské armádě. Konkrétně Kurmaševovou v Rusku zřejmě stíhali za knihu odsuzující konflikt na Ukrajině, nazvanou "Ne válce. Čtyřicet příběhů Rusů, kteří se postavili proti invazi na Ukrajinu", která vyšla předloni a Kurmaševová se na ní podílela.

Kurmaševová žije s manželem a dvěma dcerami v Praze a pracuje pro RFE/RL, které je financované americkým Kongresem. Ruské úřady stanici už dříve zařadily na svůj seznam takzvaných zahraničních agentů a později označily i za nežádoucí organizaci. Označení jsou považována za jedny z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu.

"Jediným spravedlivým výsledkem by bylo, aby ruští věznitelé okamžitě propustili Alsu z vězení," uvedl dnes podle AP ředitel RFE/RL Stephen Capus. Rádio opakovaně žádalo propuštění Kurmaševové. Také český ministr zahraničí Lipavský v březnu během debaty na půdě Rady bezpečnosti OSN vyzval k propuštění této novinářky.

"Den za dnem Rusko potvrzuje, že základní lidská práva pro něj nic neznamenají," uvedl dnes na síti X ministr Lipavský. Soudní proces i rozsudek považuje za výsměch právu.

Verdikt nad žurnalistkou podle AP padnul v pátek, tedy ve stejný den, kdy soud v ruském Jekatěrinburgu poslal na 16 let do vězení amerického reportéra listu The Wall Street Journal (WSJ) Evana Gershkoviche, jehož shledal vinným ze špionáže. Americký prezident Joe Biden v reakci na verdikt nad tímto novinářem uvedl, že ho v Rusku odsoudili za to, že je žurnalista a Američan. Spojené státy dál usilují o jeho propuštění.

Rychlé a utajené soudní procesy s Kurmaševovou a Gershkovichem vyvolávají naději na možnou výměnu vězňů mezi Moskvou a Washingtonem, podotkla dnes AP. Moskva v případě Gershkoviche už dříve naznačila, že výměnu nevylučuje, ale uvedla, že nejprve musí padnout rozsudek. V ruských věznicích je několik amerických občanů.