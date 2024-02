Arménie se dnes oficiálně připojila k zemím, které se řídí verdikty Mezinárodního trestního soudu v Haagu, navzdory odporu Moskvy

Arménie se dnes oficiálně připojila k zemím, které se řídí verdikty Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Podle agentury AFP to oznámil zástupce arménského justičního orgánu. Rozhodnutí Jerevanu připojit se k ICC, který před časem vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina, už dopředu kritizovala Moskva. Pokud by Putin od nynějška do Arménie přijel, musel by být zatčen a vydán do Haagu.

"Římský status začal pro Arméni oficiálně platit 1. února," řekl AFP arménský justiční činitel Jegiše Kirakosjan. Dodal, že Jerevan tím získává "důležité nástroje, aby předcházel válečným zločinům a zločinům proti lidskosti na svém území". To podle něho platí zejména v případě Ázerbájdžánu, s nímž Arménie sváděla boje o sporné území Náhorního Karabachu.

ICC loni vydal zatykač na ruského prezidenta Putina a zmocněnkyni pro práva dětí Mariju Lvovovou-Bělovovou v souvislosti s deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Moskva tribunál neuznává a obvinění odmítla. Rozhodnutí Arménie přistoupit k ICC kritizovala.

Jerevan tvrdí, že jeho krok není namířen proti Rusku, ale přistoupil k němu kvůli sousednímu Ázerbájdžánu. Větší a lépe vyzbrojený soused si nedávno připsal rychlé vojenské vítězství, které ukončilo dlouholetý spor o Armény obývaný Náhorní Karabach. Oblast, která byla od 80. let minulého století pod kontrolou arménských separatistů, loni v září po bleskové ofenzívě ovládl Ázerbájdžán, načež odešlo více než 100.000 obyvatel Karabachu do Arménie. Jerevan v souvislosti s koncem existence nezávislého Karabachu obvinil Rusko, že mu nepřišlo na pomoc, ačkoli je jeho spojencem. Moskva kritiku odmítla.