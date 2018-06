Asad zvažuje útok na povstalce, ve hře i politické řešení

Vláda v Damašku může povstalci kontrolovaný jihozápad Sýrie osvobodit i vojensky, zatím ale usiluje o politické řešení. V rozhovoru pro íránskou televizi Al-Alam to ve středu řekl syrský prezident Bašár Asad. Oblast leží u Jordánska a Izraelem okupovaných Golanských výšin.

"Dáváme šanci politickému procesu. Pokud neuspěje, nemáme jinou možnost než to osvobodit silou," citovala Asada agentura Reuters.

Jihozápad Sýrie je jednou z posledních oblastí ovládaných povstalci. Spojené státy, Rusko a Jordánsko tam loni vytvořily takzvanou zónu uvolnění, kde by se nemělo bojovat. Washington již dal najevo znepokojení nad zprávami o možné syrské vládní ofenzívě. Varoval, že na jakékoli narušení příměří odpoví.

Asad řekl, že Írán nemá v Sýrii žádné vojenské základny. Dodal ale, že pokud by to bylo třeba, s jejich zřízením by neváhal. Íránské síly se účastní syrské války na straně Damašku, který má podporu i Moskvy. Posilování íránského vlivu v Sýrii se obává Izrael.

Asad uvedl, že proíránské libanonské hnutí Hizballáh zůstane v Sýrii ještě dlouho. "Hizballáh je základním prvkem v této válce - boj je dlouhý a potřeba těchto vojenských sil potrvá dlouho," poznamenal.

Různým složkám povstalců pomáhaly či stále pomáhají Turecko, monarchie Perského zálivu, USA a některé další západní státy.

Válka v Sýrii začala v březnu 2011 krvavou represí proti účastníkům protivládních demonstrací. Zatím si podle OSN vyžádala přes 320 tisíc mrtvých a miliony uprchlíků, kteří pobývají hlavně v zemích sousedících se Sýrií a v Evropě.