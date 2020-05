Afghánci hledají migranty, jež prý íránští vojáci hodili do řeky

Afghánské úřady pátrají v pohraniční řece Harí Rúd po tělech možná několika desítek afghánských migrantů, kterým podle svědků íránská pohraniční stráž zabránila ve vstupu na íránské území, týrala je a pak naházela do vody. Informovala o tom agentura Reuters.

Ministerstvo zahraničí v Kábulu už v sobotu v souvislosti s těmito zprávami oznámilo, že bylo zahájeno vyšetřování. Nejmenovaný vysoký činitel z prezidentského paláce k tomu sdělil, že podle předběžného hodnocení se mohlo jednat přinejmenším o sedmdesát Afghánců, kteří chtěli přejít z provincie Herát do Íránu, ale Íránci je zadrželi, bili a pak naházeli do řeky Harí Rúd.

Povodí této řeky sdílejí Afghánistán, Írán a Turkmenistán. "Do naší nemocnice bylo doposud přivezeno pět těl, z nichž u čtyřech mrtvých je jasné, že se utopili," sdělil podle Reuters Aríf Džalali, ředitel herátské okresní nemocnice.

Íránský konzulát v Herátu, správním středisku stejnojmenné provincie, už v sobotu popřel obvinění, že by íránská pohraniční stráž týrala desítky afghánských migrantů, kteří pak utonuli v řece. "Íránská pohraniční stráž žádné afghánské občany nezadržela," uvedl konzulát v prohlášení.

Nicméně Reuters citoval svědka, který tvrdil, že byl ve skupině 57 Afghánců, kteří se vydali do Íránu za prací. "Poté, co nás íránští vojáci mučili, naházeli nás všechny do řeky Harí Rúd," uvedl dotyčný muž.

Jeho výpověď potvrdil i další svědek, který událost přežil. Podle něj nejméně 23 lidí z 57, které Íránci hodili do řeky, zemřelo. "Nutili nás, abychom do vody skákali sami, a vyhrožovali, že nás jinak zastřelí," řekl.