Afgháncům hrozí hlad, rodiny provdávají své malé dcery za peníze

Nezaměstnaný, zadlužený Afghánec Fazal říká, že kvůli katastrofální ekonomické situaci v zemi se musel rozhodnout, zda provdá své dvě mladé dcery, nebo bude riskovat smrt rodiny hladem. Minulý měsíc dostal 3000 dolarů, když jeho 13letá a 15letá dcera vstoupily do manželství s muži ve věku více než dvojnásobném, než jsou ony samy. Pokud peníze dojdou, nezbyde prý Fazalovi nic jiného, než provdat i sedmiletou dceru, píše agentura Reuters.

"Neměl jsem jinou možnost, jak sehnat jídlo pro rodinu a splatit dluhy. Co jiného jsem mohl dělat?" řekl agentuře Reuters Fazal z afghánské metropole Kábulu. "Moc doufám, že nebudu muset provdat i svou nejmladší dceru," dodal muž, který dříve pracoval jako dělník v cihelně.

Počet dětských sňatků roste spolu s chudobou od 15. srpna, kdy se vlády v Afghánistánu zmocnilo islamistické hnutí Tálibán. Dětský fond UNICEF uvedl, že má důvěryhodné zprávy o zoufalých rodičích, kteří slibují za peníze pro budoucí sňatky i dívenky staré pouhých 20 dní.

"Když slyším tyto příběhy, láme mi to srdce... To nejsou sňatky, to je znásilňování dětí," říká významná afghánská bojovnice za ženská práva Vasdžima Froghová. I ona se každodenně setkává s případy provdání ani ne desetiletých holčiček, i když podle ní není jasné, zda jsou tyto dívky nuceny k sexu před dosažením puberty.

Organizace OSN varují, že kvůli suchu a zhroucení ekonomiky po nástupu Tálibánu může v Afghánistánu vzniknout největší humanitární krize na světě. Zima se blíží a milionům Afghánců hrozí, že budou hladovět. Do poloviny příštího roku by 97 procent afghánských domácností mohlo žít pod hranicí chudoby.

Po náhlém návratu islamistického Tálibánu k moci byla pozastavena většina mezinárodní pomoci Afghánistánu a zmrazena jeho aktiva v zahraničí. Ceny potravin raketově vzrostly a miliony lidí jsou bez práce nebo nedostaly výplaty.

Rodiny podle Froghové provdávají své dcery, aby nemusely živit tolik hladových krků a aby dostaly peněžní částky, které se obvykle pohybují mezi 500 a 2000 dolary. Mladé dívky jsou nuceny do sňatků i proto, aby rodiny urovnaly své dluhy. Froghová uvedla, že jedna z rodin takto dala majiteli domu svou devítiletou dceru, když neměla na nájem.

V severozápadním Afghánistánu nechal jistý muž svých pět dětí v mešitě, protože je nedokázal uživit. Tři dívky, všechny podle všeho mladší 13 let, byly ještě téhož dne provdány.

Dětský fond UNICEF uvedl, že zahájil program finanční pomoci, aby snížil riziko hladu a dětských sňatků, a spojuje se s náboženskými vůdci, aby zastavil obřady, při nichž jsou provdávány nezletilé dívky. Islámské právo šaría, kterým se Tálibán řídí, nestanovuje pro sňatky minimální věk. Před nástupem Tálibánu byl nejnižší věk pro sňatek 16 let, ale rozšířeny byly svatby i dětí podstatně mladších.

Dělník z cihelny Fazal říká, že jeho problémy začaly, když hospodářská krize zastavila stavební práce. Podobně jako kolegové dostával Fazal zaplaceno předem - 1000 dolarů za šest měsíců práce. Když poptávka po cihlách klesla, jeho šéf chtěl peníze zpátky. Fazal je ale mezitím téměř všechny utratil za léčbu své nemocné manželky.

Podle nejnovějších údajů se 28 procent dívek v Afghánistánu vdává před dosažením 18 let a čtyři procenta dřív, než je jim 15 roků. Froghová a další afghánská bojovnice za ženská práva Džamila Afgháníová jsou přesvědčeny, že v případě pokračování stávající krize se bude v nezletilém věku vdávat až polovina Afghánek. Dívkám, které jsou provdány mladé, více hrozí domácí násilí, zneužívání, znásilňování a komplikace v těhotenství.

Lidskoprávní experti upozorňují, že uzavření dívčích středních škol po nástupu Tálibánu rovněž nutí rodiče vdávat své dcery. "Dětské sňatky podporují dva hlavní faktory - bída a nedostatečný přístup ke vzdělávání," uvádí Heather Barrová z organizace Human Rights Watch, která s afghánskými ženami pracuje více než šest. Tálibán, který za své první vlády v Afghánistánu v letech 1996 až 2001 vzdělávání dívek zcela zakazoval, slibuje, že výuku postupně obnoví. Není ale jasné, za jakých podmínek.